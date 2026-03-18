Žagara kultūras attīstības fonds aicina uz sarunu vakaru par Marisu Jansonu
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds aicina mūzikas draugus uz Latvijas Radio 3. programmas Klasika direktores muzikoloģes Gundas Vaivodes sagatavotu sarunu vakaru– “SARUNAS. Mariss Jansons. Zināmais un nezināmais”. Tas notiks 9. aprīlī plkst. 19.00 leģendārajā Rīgas restorānā “Osiris TELPA”.
Gunda Vaivode par savu stāstījumu saka: “Diriģents Mariss Jansons joprojām ir viens no spožākajiem lielumiem (Saimons Retls teica – “lielākais no mums”) pasaules atskaņotājmākslā. Par izcilajām interpertācijām viņš saņēma ne tikai profesionāļu pielemtas balvas, valstu atzinības, bet arī apskaužamu publikas mīlestību. Viņš mūzikā dega, reizēm pārdega un tad atkal sēja pavedienus no jauna. Kāda bija Marisa Jansona redzamā skatuves dzīve iepretim citiem neredzamajai disciplīnai, perfekcionismam, trauksmei, nevarēšanai, kādi bija viņa mazie ikdienas iepriecinājumi un sapņi – par to daudz esmu runājusi ar diriģenta dzīvesbiedri, asistentēm un mūziķiem.
Mariss reiz teica: “Man ir ļoti svarīgi tikties ar cilvēkiem, sarunāties, gūt labas atziņas. Tas gan gadās tik reti… Bet šīs tikšanās uzlādē manas „baterijas”.” Tas ir labs iemesls būt kopā gan ar Marisa Jansona, gan viņa cienītā Andreja Žagara draugiem mūzikā un vienkārši interesentiem, lai vēlreiz iezīmētu lielas personības sarežģīto ceļu mākslas pasaulē.”
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds jau 11 gadus Latvijas publiku iepriecina ar ekskluzīviem mūzikas un mākslas notikumiem, jo īpaši izceļot starptautisku atzinību guvušus Latvijas māksliniekus, kuru talantu pamanīja un atbalstīja arī Andrejs Žagars. Viņa iesākto arvien turpina draugi un domubiedri, kas apvienojušies fondā. Katra mākslinieka ceļš uz panākumiem ir stāsta vērts, un ar vairāku īpašu mūzikas, operas un baleta pasaules personību stāstiem Andreja Žagara kultūras attīstības fonds turpina iepazīstināt plašāk lekciju ciklā “SARUNAS”. Sarunas virza fonda mākslinieciskais vadītājs, komponists Arturs Maskats, uzrunājot īpašus stāstniekus un lekciju veidotājus.