Šodien 05:02
Latvijā gaidāmas garas Lieldienu brīvdienas: kā strādāsim un atpūtīsimies 2026. gada aprīlī
2026. gada aprīlī Latvijas iedzīvotājiem, kas strādā pēc standarta grafika, būs 20 darba dienas un 158 darba stundas. Turklāt šajā mēnesī ir paredzētas divas saīsinātās priekšsvētku dienas, kā arī aprīļa sākumā – garās brīvdienas Lieldienu dēļ.
Tātad, 2. aprīlī, ceturtdien, būs priekšsvētku diena, tāpēc darba ilgums būs septiņas stundas. Jau 3. aprīlī Latvijas iedzīvotāji atpūtīsies saistībā ar Lielo piektdienu.
Lieldienu brīvdienas turpināsies: 5. aprīlī būs pirmā Lieldienu svētdiena, bet 6. aprīlī — otrā Lieldienu diena, kas arī ir oficiālā brīvdiena.
Vēl viena saīsināta darba diena gaidāma mēneša beigās: 30. aprīlī arī būs priekšsvētku diena, tāpēc darba diena tiks saīsināta līdz septiņām stundām.