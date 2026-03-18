Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku.
Šodien 10:23
Jau vairākas dienas notiek bezvēsts pazudušās nepilngadīgās Sofijas Sāras Kundeckas meklēšana
Valsts policija, sadarbojoties ar organizāciju bezvēsts.lv, joprojām meklē 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku, kura 16. martā ap pulksten 15.00 izgāja no izglītības iestādes Mārupes novadā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Meitene, iespējams, varēja atrasties Vecrīgas apkaimē, taču līdz šai dienai, 18. martam, viņas atrašanās vieta joprojām nav noskaidrota.
Sofijas pazīmes:
Augums: 165 cm
Miesas būve: smalka
Mati: gaiši brūni, līdz pleciem
Apģērbs: tumši pelēka jaka, tumši brūnas džinsu bikses, zili "Adidas" apavi, adīta cepure
Personīgie priekšmeti: līdzi nebija personīgo mantu, tikai virsdrēbes.
Valsts policija un bezvēsts.lv aicina ikvienu, kuram ir jebkāda informācija par Sofijas atrašanās vietu, nekavējoties sazināties pa tālruņa numuru 112 vai 67085938. Meitenes meklēšana turpinās, un jebkura sniegtā informācija var būt ļoti svarīga.
