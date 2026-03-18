Krievija apmācījusi Irānas armiju karot pret ASV, kā uzbrukt bāzēm un radariem ar droniem un raķetēm
Irānas precīzie triecieni pret ASV militārajiem mērķiem balstās uz Krievijas sniegto informāciju. Bez tās ajatollas režīms nebūtu guvis nekādus panākumus.
Militārais konflikts Tuvajos Austrumos ir nesaraujami saistīts ar Krieviju. Irāna saņem pastāvīgu atbalstu no Kremļa, izmantojot izlūkošanas datus un progresīvas dronu tehnoloģijas. Krievijas armija arī aktīvi dalās ar saviem Irānas sabiedrotajiem dronu pieredzē, kas gūta kara laikā Ukrainā.
"Wall Street Journal" ziņo, ka Krievija tieši gūst labumu no palīdzības Irānai, pieaugot naftas cenām un novēršot NATO uzmanību no kara Ukrainā.
Krievijas palīdzība Irānai ir norādīta ieteikumos par izmantojamo dronu skaitu un uzbrukumu veikšanas augstumu. Kremļa izlūkdienesti ir arī apmācījuši savus sabiedrotos pareizā uzbrukuma taktikā. Dronu uzbrukumi radariem pirms raķešu palaišanas uz mērķiem, piemēram, pret THAAD raķešu aizsardzības sistēmu Jordānijā, AN/TPY-2 radariem un mērķiem Bahreinā, Kuveitā un Omānā.
Jāatzīmē, ka pat ASV prezidents Donalds Tramps atzīst Krievijas palīdzību Irānai. "Krievija nedaudz palīdz Irānai," uzsvēra prezidents. Vienlaikus Trampa īpašais sūtnis Stīvens Vitkofs norāda, ka Krievija noliedz jebkādu palīdzību Irānai.
Tramps plāno ieņemt Hārkas salu, kur atrodas Irānas lielākā naftas ieguves vieta, taču tas prasītu sauszemes karaspēka un jūras kājnieku izsēšanos, kas nozīmētu potenciālus zaudējumus. Iepriekš Izraēla ziņoja, ka tā ir nogalinājusi Irānas jauno līderi Ali Laridžani, kurš ieņēma ajatollas Ali Hameneji padomnieka amatu.