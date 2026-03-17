Valsts prezidents: Latvijas olimpiešu solidaritāte ar Ukrainu ir zelts
Latvijas olimpiešu solidaritāte ar Ukrainu ir zelts, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš otrdien Rīgas pilī sveica 2026. gada ziemas olimpisko spēļu dalībniekus.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs apsveica kamaniņu braucēju Elīnu Ievu Botu ar izcīnīto sudraba medaļu un šorttrekistu Robertu Krūzbergu ar izcīnīto bronzas medaļu.
Valsts prezidents atzīmēja, ka mūsdienās sportu bieži vien saista ar vienu vai otru politisku aktivitāti. Viņš pieminēja, ka ziemas olimpiskajās spēlēs Ukrainas sportistiem nebija ļauta izteiksmes brīvība un nebija ļauts atgādināt par karu.
Rinkēviča ieskatā tas bija nepamatoti. Valsts prezidents novērtēja Latvijas sportistu solidarizēšanos, ko viņš raksturoja kā zeltu.
Jau rakstīts, ka Latvija 25. ziemas olimpiskajās spēlēs bija pārstāvēta ar līdz šim lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēja deviņos sporta veidos un 28 disciplīnās.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs bija divas godalgas. Sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Bota un bronzu šorttrekā - Krūzbergs.
Spēcīgs sniegums bija kamaniņu sportā - Bota izcīnīja 2. vietu, vīriešu konkurencē Kristers Aparjods ieguva 4. vietu, bet divnieku sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja 4. vietu, savukārt Mārtiņš Bots/Roberts Plūme - 5. vietu. Arī komandu stafetē Latvijas kvartets finišēja 4. vietā, tikai nedaudz atpaliekot no goda pjedestāla.
Krūzbergs 1000 metru distancē ieguva 5. vietu.
Distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka kopā ar Kitiju Auziņu komandu sprinta finālā ierindojās 13. vietā. Biatlonā augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja Estere Volfa, kura 10 kilometru iedzīšanā izcīnīja 11. vietu, bet 7,5 kilometru sprintā bija 16. vietā. Baiba Bendika sprintā sasniedza 15. vietu.
Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Milānā bija hokejists Kaspars Daugaviņš, bet Kortīnā - kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane, bet noslēguma ceremonijā Veronā - Krūzbergs un Eiduka.
Ziemas olimpiskās spēles Itālijā notika no 6. februāra līdz 22. februārim.