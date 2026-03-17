Izraēla aizvadītajā naktī likvidējusi Irānas jauno līderi Ali Laridžani, kurš bija izteicis draudus Trampam
Izraēla paziņojusi par ietekmīgas personas likvidēšanu. Laridžani, kā nogalinātā ajatollas Ali Hamenei vecākais padomnieks, kļuva par Irānas de facto līderi.
Izraēla paziņoja par Ali Laridžani slepkavību nakts gaisa triecienā 17. martā. Par viņa nāvi paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs un Izraēlas armija.
Pēc tam, kad ASV un Izraēla operācijas pirmajā dienā veica virkni Irānas augstāko līderu slepkavību, Laridžani, ietekmīgākā politiskā persona, kļuva par Irānas de facto līderi kā nogalinātā ajatollas Ali Hameneji vecākais padomnieks.
Zīmīgi, ka pagājušajā nedēļā Ali Laridžani izteica brīdinājumu ASV prezidentam Donaldam Trampam, norādot, lai viņš "piesargās, ka netiek likvidēts".
"Ašūru [svarīga atceres diena islāma tradīcijās] mīlošā Irānas tauta nebaidās no jūsu papīra draudiem. Pat tie, kas ir lielāki par jums, nevarēs likvidēt Irānas tautu. Piesargājaties, ka netiekat likvidēts!" 10. martā pauda Laridžani, kurš iepriekš bijis Irānas Revolucionārās gvardes loceklis un šobrīd bija kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem politiķiem Irānas režīmā.
Trieciens sistēmas augšgalā
Laridžani bija viena no ietekmīgākajām personām Irānas vadībā. Daudzus gadus viņš ieņēma augstus amatus drošības sistēmā, bija parlamenta vadītājs un tika uzskatīts par vienu no Teherānas ārpolitikas arhitektiem. Izraēlas armija viņu saista arī ar protestu apspiešanu Irānā.
"Vakar Izraēlas gaisa spēki, rīkojoties saskaņā ar Izraēlas armijas izlūkdienestu informāciju, uzbruka un likvidēja Golamrezu Suleimani, kurš pēdējos sešus gadus ir komandējis "Basidž" vienību," teikts Izraēlas armijas paziņojumā.
"Basidž" ir brīvprātīga paramilitāra organizācija, kas atrodas Islāma Revolucionārās gvardes korpusa pakļautībā. Irānas varasiestādes bieži izmanto "Basidž", lai apspiestu iekšējos protestus valstī.
Teherāna klusē
Sākotnēji "Reuters" ziņoja, ka Laridžani liktenis pēc trieciena ir neskaidrs, taču Izraēla vēlāk oficiāli paziņoja par viņa nāvi. No Teherānas pagaidām nav saņemts apstiprinājums, tāpēc informācija joprojām balstās uz Izraēlas varas iestāžu paziņojumiem.