Paplašina iespējas apzināt infekcijas slimību kontaktpersonas pasažieru transportā
Paplašinātas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) iespējas apzināt kontaktpersonas arī starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un vietējās satiksmes transportā, kurā tiek veikta elektroniska pasažieru reģistrācija.
To paredz šodien valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtību.
Izmaiņas bija nepieciešamas pēc grozījumiem Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, kas turpmāk vairs neļaus izmantot gaisa kuģu pasažieru datu reģistra informāciju infekcijas slimību kontaktpersonu apzināšanai. Līdz ar to noteikumos nostiprināts cits tiesisks pamats, lai SPKC epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā varētu saņemt šim nolūkam nepieciešamo informāciju no pasažieru pārvadātājiem.
Līdz šim noteikumi paredzēja kontaktpersonu apzināšanu izglītības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, bērnu aprūpes iestādēs, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas iestādēs, darbavietās un citās personu uzturēšanās vietās ārpus pacienta dzīvesvietas. Taču turpmāk šis regulējums attieksies arī uz transporta līdzekļiem, kas veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus, kā arī vietējās satiksmes transportu, kurā tiek veikta elektroniska pasažieru reģistrācija.
Veselības ministrija (VM) norāda, ka tas attieksies uz dažāda veida pasažieru transportu, tostarp gaisa, sauszemes un ūdens, ja konkrētajā transporta līdzeklī tiek veikta pasažieru reģistrācija, kas ļauj identificēt personu.
Informāciju par pasažieriem SPKC varēs pieprasīt tikai tad, ja būs konstatēts, ka attiecīgajā transporta līdzeklī pārvietojusies cilvēks, kas inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām.
VM skaidro, ka šāda pieeja ļaus ātrāk identificēt kontaktpersonas un mazināt infekcijas izplatīšanās risku. Ministrijā uzsver, ka iepriekš nav iespējams paredzēt, kādu transporta veidu izmantos inficētā vai saslimusī persona, tādēļ SPKC nepieciešamas plašākas iespējas veikt epidemioloģisko izmeklēšanu dažādos pārvadājumu veidos.
Vienlaikus kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtības noteikumu pielikums precizēts atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ESPKC) vadlīnijām.
Putnu gripas gadījumā kontaktpersonu medicīniskās novērošanas ilgums pagarināts no septiņām līdz 14 dienām. Noteikts, ka laboratoriskajās pārbaudēs jāņem vērā ne tikai Pasaules Veselības organizācijas, bet arī ESPKC rekomendācijas.
Savukārt attiecībā uz pērtiķu bakām no noteikumu pielikuma atcelta norāde, ka tā ir bīstama infekcijas slimība. VM skaidro, ka šāds statuss jau iepriekš atcelts noteikumos par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību, saglabājot rutīnas ziņošanu par saslimšanas gadījumiem.
Izmaiņu ietekme attieksies gan uz starptautisko un atsevišķu vietējo pārvadājumu pasažieriem, kuri sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā var tikt noteikti par kontaktpersonām, gan uz pārvadātājiem, kuriem šādos gadījumos būs jāsadarbojas ar SPKC kontaktpersonu identificēšanā.
Precīzi aprēķināt administratīvās izmaksas nav iespējams, jo neesot prognozējams, cik bieži radīsies situācijas, kad būs nepieciešams pieprasīt datus no pārvadātājiem. Vienlaikus papildu ietekme uz valsts budžetu netiek prognozēta.
Datu apstrāde epidemioloģiskās drošības jomā notiks saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību un ierobežotu infekcijas slimību izplatīšanos.