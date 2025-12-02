“Gribu pili ar visu personālu!” No greznās mājas padzītais Endrū šokē ar prasībām
Tiek ziņots, ka karalis Čārlzs tagad saskaroties ar jaunu problēmu, kas saistīta ar viņa brāļa Endrū Mauntbatena-Vindzora dzīvesvietas jautājumiem.
Bijušais Jorkas hercogs, kuram atņemti viņa tituli un apbalvojumi saistībā ar viņa sakaru ar notiesāto pedofilu Džefriju Epstīnu, sākotnēji bija plānojis pārcelties uz vienu no karaļa privātajām rezidencēm Sandringemas muižā Norfolkas grāfistē nākamā gada sākumā, tomēr šķiet, ka pārcelšanās tagad ir aizkavējusies.
Saskaņā ar ziņojumiem jaunākā informācija izraisījusi “jaunu konfliktu” starp abiem brāļiem, un avoti norāda, ka Endrū vienkārši vēloties, lai pret viņu izturas “taisnīgi”. Tiek apgalvots, ka Endrū tagad izsakot “prasību un ultimātu virkni” par savām turpmākajām dzīvesvietām Norfolkā.
Avoti norāda, ka Endrū tagad pieprasa plašu sešu vai septiņu guļamistabu māju Sandringemas muižā, pilnībā aprīkotu ar personālu — pavāru, dārznieku, mājkalpotāju, šoferi un policijas apsardzi.
Kāds avots sacīja: “Endrū ir darījis visu, kas viņam bija jādara, un viņš vienkārši vēlas, lai viņu liek mierā. Viņš atsakās no nomas līguma par vienu no Anglijas izcilākajām muižām un sagaida taisnīgu attieksmi.”
Bijusī galma darbiniece piebilda, ka Endrū gadījumā “tas vienmēr būs saistīts ar naudu”. Viņa sacīja: “Faktiski Endrū tiek “izpirkts” no nomas līguma, tāpēc viņš kaulēsies par katru pēdējo darījuma detaļu.”
Jaunais konflikts notiek laikā, kad karalis oficiāli ir atņēmis savam brālim Endrū prestižos Gartera ordeņa un Karaliskā Viktorijas ordeņa apbalvojumus. Čārlzs nolēma, ka Endrū vārdam jābūt “dzēstam” no vēsturisko ordeņu reģistriem.
Endrū iepriekš tika iecelts par Visgoda Gartera ordeņa bruņinieku pavadoni 2006. gadā un par Karaliskā Viktorijas ordeņa Lielo krusta bruņinieku 2011. gadā — abus no tiem piešķīra viņa māte, aizsaulē aizgājusī karaliene Elizabete II.
Endrū jau ir atņemts viņa iedzimtais prinča tituls, HRH statuss, kā arī viņa Jorkas hercoga tituls.