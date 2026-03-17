Cēsīs sākta ielu un ietvju pavasara uzkopšana
Cēsīs pilsētas ielu un ietvju uzturētāji sākta pavasara pirmreizējo asfaltēto ielu malu, laukumu un ietvju tīrīšanu no ziemas sezonā uzkrātajiem sanesumiem.
Vispirms tiek sakoptas sabiedriskā transporta pieturvietas, laukumi un ietves, izmantojot “sauso tīrīšanu”. Darbi primāri sākušies Cēsu vēsturiskā centra ielās, ietvēs un laukumos.
Vienlaikus tiek uzsākta arī brauktuvju malu sakopšana 1. uzturēšanas klases ielās, kur ir intensīvākā satiksmes plūsma, pakāpeniski pārejot uz zemākas uzturēšanas klases ielām. Kopumā līdz aprīļa vidum plānots sakopt pilsētas ielas aptuveni 60 kilometru garumā.
Ziemas sezonā ietves un brauktuves tika apstrādātas ar slīdamību samazinošiem materiāliem, kas ielu malās uzkrājas smilšu un nogulšņu veidā. Pašlaik vietām smiltis vēl ir slapjas un sasalušas, kas apgrūtina to savākšanu gan uz ietvēm, gan brauktuvju daļā.
Brauktuvju malu attīrīšana ir daļēji mehanizēts process. Pilnībā mehanizēta ielu tīrīšana jeb “mitrā tīrīšana”, izmantojot tehniku ar birstēm un vakuuma iekārtām, tiks sākta tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra stabili saglabāsies virs nulle grādiem. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka pēc mitrās tīrīšanas brauktuves var apledot un radīt bīstamas situācijas satiksmē.
Pašreiz, ņemot vērā laika prognozes, pilnvērtīgu smilts un nogulšņu savākšanu un izvešanu pēc ziemas sezonas plānots sākt marta otrajā pusē, taču labvēlīgu laikapstākļu gadījumā darbi var sākties arī agrāk.