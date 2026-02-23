Pie bijušā prinča Endrū mājvietas Sandringemā manītas ugunsdzēsēju automašīnas
Šopēcpusdien pie bijušā prinča Endrū Mauntbatena–Vindzora mājām Vudfārmā Sandringemas īpašumā manīti operatīvie dienesti.
Tiek ziņots, ka pie Endrū mājām Vudfārmā ieradās divas ugunsdzēsēju automašīnas. Plkst. 12.25 viena no tām iebrauca piebraucamajā ceļā ar ieslēgtām zilajām bākugunīm un sirēnu, tai sekoja vēl viens operatīvais transportlīdzeklis. Neilgi pēc tam ieradās arī otrā ugunsdzēsēju mašīna.
Kāds aculiecinieks stāstīja: “Apkārt nebija ne policijas, ne apsardzes. Ugunsdzēsēju mašīna vienkārši pēkšņi ieradās. Viņi visi iegāja iekšā un pēc kādām piecām vai sešām minūtēm iznāca ārā. Nevienam nebija ne jausmas, kas notiek.” Izskatās, ka tas bijis maldīgs izsaukums, jo transportlīdzekļi drīz pēc ierašanās pameta īpašumu.
Endrū kopš ceturtdienas vakara, kad viņu atbrīvoja no policijas apcietinājuma, uzturas savā pagaidu mājvietā Norfolkā. Bijušais princis tika aizturēts ceturtdien, aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, pēc tam, kad viņu apsūdzēja sensitīvas informācijas nodošanā pedofilijā apsūdzētajam finanšu darbonim Džefrijam Epstīnam laikā, kad viņš pildīja Lielbritānijas tirdzniecības sūtņa pienākumus.
Viņu iemūžināja, pametam policijas iecirkni, un vēlāk viņš atgriezās Vudfārmā, kur kopš tā brīža vairs nav redzēts.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.