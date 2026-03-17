Slavenību pāri Floridā aiztur par iespējamu pārtikas preču zādzību tūkstošiem dolāru vērtībā
Realitātes šova “Īstās mājsaimniecības” dalībnieki aizturēti par iespējamu tūkstošiem ASV dolāru vērtu pārtikas preču zādzību no “Publix” veikala Floridā.
39 gadus vecā Melānija Viljūna un 57 gadus vecais Petruss Viljūns trešdien tika aizturēti Boka Ratonas policijā un apsūdzēti par mazumtirdzniecības zādzību sevišķi lielā apmērā virs 3000 dolāru, liecina aresta ieraksti. Abi pašlaik tiek turēti apcietinājumā, un drošības nauda noteikta 10 000 ASV dolāru apmērā.
🚨 "The Real Housewives of Pretoria" star Melany Viljoen was arrested for allegedly stealing from a Florida supermarket this week.— TMZ (@TMZ) March 12, 2026
Boka Ratonas varasiestādes pirmo reizi sāka sešus mēnešus ilgu mazumtirdzniecības zādzību izmeklēšanu 29. augustā pēc tam, kad videonovērošanas kameru ierakstos tika fiksēts, kā “baltais vīrietis un sieviete” iegāja “Publix” veikalā un nodarbojās ar “cenu zīmju maiņu”, teikts aresta materiālos.
Saskaņā ar Boka Ratonas policijas departamenta skaidrojumu cenu zīmju maiņa ir veikalu zādzības veids, “kad dārgākai precei tiek uzlikta lētākas preces cenu zīme vai UPC svītrkods, lai par to samaksātu zemāku cenu”.
Tiek apgalvots, ka Melānija un Petruss, kas bija daļa no “Īstās mājsaimnieces no Pretorijas” oriģinālā sastāva, kad šovs pirmizrādi piedzīvoja 2022. gadā, arī redzami drošības kameru ierakstos, izejot no lielveikala ar ratiem, kas pilni ar dārgām precēm, pēc tam, kad viņi bija apgājuši pašapkalpošanās kases zonu.
Realitātes šova personības, kuras nonākušas skandāla centrā, tiek apsūdzētas kopumā 392 preču vienību zādzībā 52 darījumos laikposmā no 2025. gada augusta līdz 2026. gada martam. Nozagto preču vidū bijuši gāzētie dzērieni, tualetes papīrs, limonāde, augļi un dārzeņi, kā arī citi pārtikas produkti.
Bijusī realitātes šova zvaigzne policijai apgalvojusi, ka “noziegumu pastrādājusi tikai viņa viena” un viņas vīram “ar to neesot nekāda sakara”. Viņa policijai teikusi, ka viņai neesot bijis citas izvēles, jo viņa atradusies “izdzīvošanas režīmā” un “kopš ierašanās ASV bez vīzas nav strādājusi”.
Lietas izmeklēšana joprojām turpinās.