Apprecējies Šēras dēls, kurš piedzima kā meita
Pēc gandrīz desmit kopā pavadītiem gadiem Šēras dēls Čezs Bono apprecējis savu mūža mīlestību Šaru Blū Matesu. Laulību ceremoniju apmeklējusi arī viņa slavenā mamma.
Pāris salaulājās 8. martā vēsturiskajā viesnīcā “Roosevelt Hotel” pašā Holivudas sirdī. Kāzās piedalījās arī līgavaiņa slavenā mamma – amerikāņu dziedātāja un aktrise Šēra.
Jaunajā intervijā žurnālam “People” 57 gadus vecais Čezs nosaucis Šaru par “savu mūža mīlestību”, sakot, ka sieva padara viņa dzīvi pilnvērtīgu. Čezs ar sajūsmu pastāstījis arī par attiecību nākamo soli.
“Viņa liek man justies piepildītam, kad zinu, ka vienmēr būs man blakus – kā partneris, labākais draugs un mana mūža mīlestība,” norādīja Čezs. “Lai ko dzīve mums nestu, kopā mēs vienmēr būsim drošāki un stiprāki… un kopā mēs rodam māju sajūtu.”
Pāra romāns uzplauka 2017. gadā — desmit gadus pēc tam, kad Čezs bija uzsācis dzimuma maiņu no sievietes par vīrieti. Pirms dažiem gadiem abi saderinājās.
Bērnībā, vēl pirms dzimuma maiņas, Čezs bija pazīstams kā Čestitija un piedalījās savu vecāku Šēras un Sonija Bono varietē šovā “The Sonny & Cher Comedy Hour”. Tagad viņš ir aktieris un filmējies tādos seriālos kā “American Horror Story” un “Curb Your Enthusiasm”.
Šara ir no Holivudas. Viņa bija tikai 15 gadus veca, kad piedalījās televīzijas komēdijseriālā “It's Your Move” kopā ar 16 gadus veco Džeisonu Beitmenu. Seriālu beidza uzņemt 1985. gadā.
Kad seriāla “American Horror Story: Cult” aktieri Čezu Bono 2017. gada pavasarī iepazīstināja ar šķirto Šaru Matesu, avoti stāstīja, ka sieviete tobrīd nemeklēja romantiskās attiecības. Tomēr jau dažus mēnešus vēlāk abiem uzplauka jūtas. Draugi iepriekš stāstīja “DailyMailTV”, ka pāris sapratis — viņiem ir daudz kopīga: abi uzauguši izklaides industrijā un saskārušies ar narkotiku atkarību.
Čeza Bono vecāki kļuva par vienu no pasaulē slavenākajiem muzikālajiem pāriem ar savu hitu “I Got You Babe”. Viņu vienīgais bērns bija astoņus gadus vecs, kad vecāki 1977. gadā izšķīrās.
Matesa ir pametusi kino industriju un tagad strādā bezpajumtnieku atbalsta organizācijā “Housing Works” Losandželosā. Viņa savulaik piedzīvojusi ļoti tumšu dzīves periodu, kad narkotiku atkarības dēļ divus gadus nespēja rūpēties par savu dēlu Kūperu.
2018. gada 30. decembrī, sveicot dēlu 18. dzimšanas dienā, viņa savā “Facebook” lapā rakstīja: “Es pateicos Dievam par savu ģimeni, kas pārņēma rūpes par visu, kad atkarība bija atņēmusi man spēju kontrolēt savu dzīvi un izvēles. Tev nekad nevajadzēja redzēt mani narkotiku ietekmē, un mana mamma, tētis un brālis mīlēja tevi tik stipri, cik vien varēja, līdz es atkal kļuvu vesela.”
“Atgūt vietu tavā dzīvē bija smags darbs. Es strādātu pat akmeņlauztuvēs, ja tas būtu vajadzīgs! Mamma un tētis zināja, ko dara — viņi lika man nogaidīt divus gadus pēc izveseļošanās, pirms ļāva atgriezties tavā dzīvē… bet es atdotu visu, lai varētu atgūt šos gadus.”
Savā 2011. gadā izdotajā grāmatā “Transition: The Story Of How I Became A Man” Čezs rakstīja arī par savu agrāko atkarību no recepšu medikamentiem. Viņš stāstīja, ka sācis lietot opiātus, cenšoties tikt galā ar divām traģēdijām: sava tēva Sonija nāvi 1998. gada slēpošanas negadījumā un vēlāk savas mīļotās Džoanas Stīvensas došanos mūžībā. Viņš rakstīja: “Šie personiskie zaudējumi izraisīja pakāpenisku, bet ļoti smagu kritumu manā dzīvē, kas galu galā noveda pie atkarības no recepšu pretsāpju līdzekļiem — tobrīd tas bija vienīgais veids, kā es spēju kaut nedaudz mazināt dedzinošās sāpes sevī.”
Gan Čezs Bono, gan Šara Matesa savas atkarības ir veiksmīgi pārvarējuši, un viņi viens otru ļoti atbalsta.
Kāds Matesai tuvs avots pirms vairākiem gadiem stāstīja “DailyMailTV”: “Šara tikko bija šķīrusies, kad iepazinās ar Čezu, un viņa tobrīd nemeklēja mīlestību. Taču Čezs ir tik šarmants un jautrs puisis, ka Šara drīz vien viņā iemīlējās. Abi kopā ir apceļojuši pasauli — atpūtušies Austrālijā, Nīderlandē, Itālijā un Francijā. Viņi kopā ir lieliska komanda.”
“Kad viņi ir ASV, abi vienmēr cenšas satikt viens otra ģimenes. Tas viņiem ir ļoti svarīgi. [Dziedātāja] Šēra un viņas mamma Džordžija izturas pret Šaru kā pret ģimenes locekli. Viņas ir sajūsmā, ka Čezs ir atradis cilvēku, kas viņu dara laimīgu.” Čeza vecmāmiņa Džordžija Holta 2002. gada decembrī devās mūžībā, kad bija 96 gadus veca. Tagad mamma ir vienīgais Čeza tuvinieks. Viņam ir arī jaunāks pusbrālis Elija Blū Oldmens, kurš dzimis popzvaigznes attiecībās ar otro vīru, nu jau mirušo Gregu Olmenu. Marta sākumā Elija nonāca nepatikšanās ar likumu, kad trīs dienu laikā tika arestēts divas reizes.