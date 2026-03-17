Grūtības segt maksājumus? PTAC publisko svarīgu informāciju parādniekiem
Parāds nav brālis - tas visiem ir zināms. Bet ko darīt, ja esi iestidzis parādos?Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) eksperti sagatavojoši virkni ar dažādiem ieteikumiem, ko tādā gadījumā iesākt.
Par naudas lietām sarunās nav pieņemts runāt. Jautājumu "Cik Tu pelni?" parasti uzskata par nepieklājīgu. Katram ir sava situācija - savi ienākumi un savi tēriņi. Kas vienam liekas daudz, otram varbūt maz. Tāpat cilvēki nemēdz ar citiem pārrunāt arī savus parādus, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājaslapā publicētajā materiālā.
Ko darīt, ja jūti, ka arvien grūtāk ir segt ikmēneša maksājumus, esi sācis kavēt maksājumus vai jau esi iestidzis parādos un vairs nezini, kā tālāk rīkoties? Daudzi šādos gadījumos klusē, kreņķi neļauj naktīs gulēt un vairs pat negribas tikties ar draugiem.
Ko darīt?
Pats pirmais: ņem vērā, ka naudas problēmas nesakārtosies pašas no sevis! Tāpēc parādus un maksāšanas grūtības nedrīkst ignorēt. Saistības būs jāizpilda, brīdina PTAC.
Kavējumu sekas:
- kreditors par kavējumu aprēķinās nokavējuma procentus un/vai līgumsodu;
- ziņas par kavējumu tiks nodotas kredītinformācijas birojiem;
- vēlāk parāds var tikt nodots atgūšanai parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem vai kredīta devējs vai parādu atguvējs vērsīsies tiesā;
- var rasties parādu atgūšanas, tiesas un zvērinātu tiesu izpildītāju izdevumi;
- ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums – to vari zaudēt;
- nākotnē Tavas iespējas aizņemties būtiski mazināsies.
Ko darīt?
- Vispirms izveido parādu un esošo saistību sarakstu - saraksti uz papīra vai elektroniski visus savus parādus un esošās saistības - Tev ir jāredz visa kopējā aina, atgādina PTAC.
- Ņem vērā, ka vissvarīgākās ir tās saistības, kuru nemaksāšanas gadījumā vari zaudēt savu mājokli;
- Izrunā savas problēmas ar saviem tuvākajiem. Varbūt ir kāds risinājums, par kuru nebiji iedomājies! Pats galvenais - neslēp savas grūtības!