Pleskavas gaisa desanta trieciendivīzijas mācību poligonā izcēlies liels ugunsgrēks, tā izvietota vien 48 km attālumā no Latvijas
76. gvardes gaisa desanta trieciendivīzijas militārajā mācību poligonā Kislovo, Pleskavas apgabalā izcēlies ugunsgrēks. Iemesls nav zināms.
Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) ziņo par lielu ugunsgrēku 76. gvardes gaisa desanta uzbrukuma divīzijas militārās apmācības bāzes teritorijā. Šī vienība zināma arī kā Pleskavas gaisa desanta divīzija, militārā vienība 07264.
Kislova atrodas tikai 48 km attālumā no Latvijas un 32 km attālumā no Igaunijas.
Kislovo, Pskov Region,— Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 17, 2026
NASA Firms reports a major fire near the military training base of the 76th Guards Airborne Assault Division
(Pskov Airborne Division, military unit 07264).
The cause of the fire and what is burning are being determined. pic.twitter.com/9fpb2ZctP8
76. gvardes gaisa desanta trieciendivīzija ir viena no vecākajām Krievijas armijas vienībām. Tā ir daļa no Krievijas gaisa desanta spēkiem (VDV).
Divīzija ir izvietota Pleskavā, kas ir netālu no Latvijas un ir stratēģiski svarīga Krievijas ziemeļrietumu reģionā.
Divīzija piedalījusies vairākās operācijās, tostarp iebrukumā Čehoslovākijā 1968. gadā un Gruzijas karā 2008. gadā, kā arī Ukrainā, sākot ar 2014. gadu (piedaloties Donbasā un Krimas aneksijā). 2022.gadā piedalījās uzbrukumā Kijivai un varēja piedalīties operācijās Bučā, kur pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās atrasti vairāki simti nogalināto mierīgo iedzīvotāju.
Krievija pastiprina militāro gatavību pie robežas ar Igauniju
Viens no desantniekiem iemūžinājis brīdi, kā nolaižas ar izpletni aptuveni 30 kilometru attālumā no Igaunijas robežas. Video publicēts, neraugoties uz pilnīgu aizliegumu Krievijas karavīriem dienesta laikā izmantot personīgās mobilās ierīces un jo īpaši publiskot video no uzdevumu izpildes Krievijas Bruņotajos spēkos.
Spriežot pēc ainavas un būvju ģeometrijas, kadrā patiešām redzams 76. Gaisa desanta divīzijas poligons Kislovo. Desantnieks atrodas gaisā nedaudz uz dienvidrietumiem no poligona ēkām.
Tas ir zināms arī kā Zaveļičje un atrodas aptuveni kilometru no Pleskavas rietumu nomales. Šis ir militārs mācību objekts, kur notiek šaušanas treniņi, bruņutehnikas manevri, automašīnu un tanku vadīšanas apmācība, kā arī taktiskā un uguns sagatavošana. Poligons izveidots padomju laikā un joprojām tiek izmantots kaujas iemaņu pilnveidošanai.
Ar poligonu tieši saistīta 76. gvardes gaisa desanta trieciendivīzija, kas šeit regulāri rīko mācības un sagatavo personālu desanta un triecienoperācijām.
Poligona teritorijā nepiederošām personām uzturēties ir aizliegts; pārkāpumu gadījumā personas tiek aizturētas un nodotas policijai. Taisnā līnijā līdz Luhamā kontrolpunktam ir aptuveni 54 kilometri, bet līdz Koidula kontrolpunktam – aptuveni 42 kilometri.
Tieši šajā vietā pašlaik turpinās Krievijas armijas mācības, kas sākās jau 1. decembrī.
Par to, ka mācības ilgs nevis dažas nedēļas, kā ierasts, bet pusgadu, jau 17. novembrī ziņoja Pleskavas apgabala valdības tīmekļvietne.