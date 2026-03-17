Šodien 09:47
Artūra Šilova pārliecinošais sniegums ļauj "Penguins" pārspēt NHL līderi
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 25 metienus, viņa pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" izcīnot uzvaru pār Kolorado "Avalanche".
"Penguins" viesos bija pārāki ar 7:2 (4:2, 2:0, 1:0), sagādājot līgas līdervienībai otro zaudējumu pēc kārtas un trešo neveiksmi pēdējos četros mačos. Šilovs tika galā ar 25 no 27 metieniem, atvairot 92,6% raidījumu.
Uzvarētāju rindās Jevgēņijs Malkins guva divus vārtus un atdeva vienu rezultatīvu liespēli, pie 1+2 tika Ēriks Kārlsons, bet pa 1+1 iekrāja Braiens Rasts, Elmers Sēderblums un Noels Ačiari. Šilovu pārspēja Neitans Makinons un Brets Bērnss.
"Penguins" ar 83 punktiem 67 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas ceturtajā vietā, bet "Avalanche" ar 97 punktiem 66 mačos ir Rietumu konferences un visas līgas līdere.