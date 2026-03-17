PTAC ir ierobežojis piekļuvi vietnei, kurā var iegādāties dažāda veida sadzīves tehniku un elektronikas preces
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir ierobežojis piekļuvi vietnei iizii.eu, ko pārstāv Igaunijā reģistrēts komersants VSBusiness OÜ. Vietnē tiek reklamēta un piedāvāta iegādei dažāda veida sadzīves tehnika un elektronikas preces, ko iespējams iegādāties ar distances līguma starpniecību.
Ņemot vērā, ka par iizii.eu PTAC struktūrvienībā ¬— Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (ECC Latvia) — kopš 2025. gada kopumā ir saņemtas 39 sūdzības un sniegtas 96 konsultācijas, PTAC uzsāka patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības lietu.
No saņemtajām patērētāju sūdzībām izriet, ka:
- Vietne informēja patērētājus par pasūtījuma piegādes kavēšanos un/vai piegādes neiespējamību;
- Patērētāji nesaņēma preci norādītajā termiņā;
- Patērētājiem tika norādīts, ka naudas atgriešana tiks veikta ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā, tomēr tā nenotika;
VSBusiness OÜ nenodrošina efektīvu saziņu ar patērētājiem, kā arī patērētāju interesēm atbilstošu sūdzību risināšanu.
Veicot izvērtēšanu, PTAC secināja, ka VSBusiness OÜ īsteno zemāk norādīto negodīgo komercpraksi:
- Sabiedrība patērētajiem vietnē piedāvā preces, ko nevar piegādāt;
- Sabiedrība patērētājiem vietnē piedāvā preces par cenu, ko nevar nodrošināt;
Vietnē un veicot citu saziņu, VSBusiness OÜ maldina patērētājus par sūdzību izskatīšanu, piegādes termiņu pagarināšanu, patērētāju veikto maksājumu atmaksāšanu un citu patērētāju līgumisko un likumīgo prasību izpildi.
Objektīvai un vispusīgai lietas faktisko apstākļu noskaidrošanai, kā arī VSBusiness OÜ viedokļa saņemšanai, PTAC VSBusiness OÜ nosūtīja vēstuli, pieprasot paskaidrojumus par tās praksi un patērētāju sūdzībās norādīto.
VSBusiness OÜ PTAC pieprasītos paskaidrojumus, kā arī atbilstošu saziņu uz tās vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi nesniedza.
Konkrētajā situācijā PTAC, konstatējot būtisku patērētāju interešu aizskāruma risku, kā arī faktu, ka PTAC rīcībā nav citu efektīvu līdzekļu, kas būtu izmantojami patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai, pieņēma lēmumu par piekļuves ierobežošanu Vietnei.
Ņemot vērā, ka VSBusiness OÜ un tās uzturētā vietne pārkāpj patērētāju tiesības un PTAC šajā jautājumā sadarbojas ar Igaunijas kolēģiem, t.sk. arī par mājaslapas bloķēšanu, ECC Latvia aicina cilvēkus izvērtēt arī šādas alternatīvas samaksātās naudas summas atgūšanas iespējas:
- Vērsties savā maksājumu iestādē (bankā), noskaidrojot naudas atgūšanas iespējas. Piemēram, kartes maksājumus iespējams apstrīdēt reklamācijas (chargeback) procedūras ietvaros u. c.
- Apsvērt vienkāršotā tiesas procesa uzsākšanu – Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Lai uzsāktu šo procedūru, nav nepieciešams advokāts. Veidlapa ir standartizēta visā Eiropas Savienībā, un tiesas lēmums būs izpildāms arī Igaunijā ar tiesu izpildītāja starpniecību.
PTAC aicina patērētājus būt piesardzīgiem, iepērkoties tiešsaistē, un rūpīgi pārbaudīt informāciju par pārdevēju pirms pirkuma veikšanas.