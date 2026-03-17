Darja Semeņistaja šo nedēļu sākusi ārpus WTA ranga simtnieka.
Šodien 09:53
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja nonāk soli no prestižā Maiami pamatturnīra
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pirmdien pārvarēja Maiami "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību kvalifikācijas pirmo kārtu.
Ar 11. numuru izsētā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 103. vietā, ar 6-0, 6-4 uzvarēja amerikānieti Moniku Ekstrandi (WTA 366.). Par uzvaru kvalifikācijas pirmajā kārtā latviete nopelnīja 20 WTA ranga punktus.
Izšķirošajā cīņā par iekļūšanu Maiami pamatsacensībās Semeņistaja spēkosies ar Austrijas tenisisti Sinju Krauzu (WTA 120.). Abu duelis paredzēts šodien jeb 17. martā.
Pamatturnīrs Indianvelsā sāksies trešdien - tajā piedalīsies Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko, kura pašlaik WTA rangā ieņem 24. vietu un šīs sacensības uzsāks no otrās kārtas.