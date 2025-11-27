"Es redzēju divas seksa pakalpojumu sniedzējas kopā ar Endrū pilī, taču tas nebija pats briesmīgākais..."
Bijušais Metropoles policijas apsardzes dienesta darbinieks Pols Peidžs apgalvo, ka redzējis Endrū Mauntbatenu Vindzoru pārkāpjam Bakingemas pils drošības protokolu, pie sevis ielaižot divas sievietes, kuras Peidžs uzskatīja par seksa pakalpojumu sniedzējām.
Endrū Mauntbatena Vindzora bijušais apsardzes darbinieks Pols Peidžs, kurš strādāja Metropoles policijas Karaliskajā apsardzes vienībā no 1998. līdz 2004. gadam, galvenokārt nodrošinot karalienes Elizabetes II, prinča Filipa un Endrū drošību viņu uzturēšanās laikā pilī, apgalvo, ka redzējis bijušo Jorkas hercogu ar prostitūtām Bakingemas pilī.
Ekskluzīvā intervijā viņš stāstīja par īpaši spilgtu gadījumu, kad Endrū savos privātajos apartamentos pils teritorijā esot uzņēmis divas “ķiķinošas” sievietes, kuras izklaidējis aptuveni stundu. Divi augstāka ranga darbinieki Polam Peidžam norādījuši, ka abas sievietes, visticamāk, esot seksa pakalpojumu sniedzējas. Šai izvirzītajai versijai viņš tagad pilnībā piekrīt, ņemot vērā nesenos skandālus, kuros iesaistīts bijušais princis.
Pats atceroties notikušo, Peidžs sacīja: “Saņēmām zvanu no kontroles telpas. Viņš [Endrū] tūlīt uzņemšot divas sievietes, kuras ieradīšoties ar taksometru. Mums teica: ‘Nekādā gadījumā neapturiet taksi, tas jāielaiž tieši pils pagalmā.’” Raizejoties par drošības risku, ko rada taksometra ar nepārbaudītiem pasažieriem ielaišana tik aizsargātā teritorijā, Peidžs un viņa kolēģi nolēma rīkojumu ignorēt un taksometru tomēr apturēt.
Pēc Peidža teiktā, sievietes bija ģērbušās “ļoti īsos svārkos un topiņos ar dziļu dekoltē”. Un piebilda, ka viņas “izskatījās, it kā būtu iedzērušas”.
Ziņa par šīm viešņām ātri izplatījās dienesta darbinieku vidū, un tika sarunāts, ka brīdī, kad sievietes dosies prom no apartamentos, vārtu apsargs par to brīdinās pārējos, lai visi varētu paši savām acīm apskatīt aizdomīgās viešņas.
Viņas prinča sabiedrībā pavadīja aptuveni stundu. “Tad saņēmām ziņu: ‘Sievietes pamet Endrū apartamentus,’” sacīja Pols Peidžs. “Bija sajūta, ka izsludināta ārkārtas trauksme — piecpadsmit policisti steigā skrēja uz sānu ieeju, lai redzētu šīs divas prostitūtas. Tur mēs bijām vesels bars.”
“Tā ir vieta, kur parasti ienāk visi piegādes darbinieki,” paskaidroja Pols. “Taču, lūk, ko idiots kontroles telpā mums nebija pateicis - ka ar viņām kopā ir arī Endrū.” Policisti, ieraugot princi, acumirklī izklīda, pat slēpjoties zem automašīnām, lai tikai viņš tos nepamanītu.
Pēc Pola Peidža teiktā, parasti privātus viesus no pils teritorijas pavada kalpotājs. Taču tas, kas noticis šajā reizē, viņu pārsteidzis vēl vairāk nekā abu sieviešu klātbūtne. “Šoreiz,” sacīja Peidžs, “Endrū pats pavadīja viņas — un ne tikai to. Viņš kopā ar abām nepazīstamajām sievietēm izgāja pa Bakingemas pils vārtiem — kas ir absolūti neierasti — un ceļa malā kopā ar šīm nepazīstamajām sievietēm pavadīja aptuveni desmit minūtes, līdz izdevās apturēt taksometru, iesēdināt viņas tajā un aizsūtīt prom. Karaliskās ģimenes pārstāvis tā nekad nedara.”
Pols Peidžs uzsvēra, ka, neskaitot protokola pārkāpumu, prinča rīcība radījusi nopietnu drošības risku. “Jebkurš būtu varējis uzbrukt vai viņu atpazīt,” norādīja bijušais apsargs. “Viņš tur stāvēja vismaz desmit minūtes, bet mēs šajā laikā gulējām zem mašīnām un gaidījām, kad viņš beidzot ies prom.”