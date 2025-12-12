Publiskoti jauni attēli no pedofila Epstīna salas - starp viesiem Tramps, princis Endrū un Bils Klintons
ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejas demokrāti publiskojuši jaunus attēlus no notiesātā seksuālā noziedznieka Džefrija Epstīna īpašuma, no jauna uzkurinot diskusijas par viņa sakariem ar pasaules ietekmīgākajām personām.
Negodā kritušajam ASV finansistam piederēja vairākas salas ASV Virdžīnu salās, kuras sabiedrībā kļuva pazīstamas ar dažādiem nosaukumiem. Pats Epstīns mazāko no tām dēvēja par “Mazo Sentdžeimsu”, daudzi to vienkārši sauca par “Epstīna salu”, savukārt vietējie iedzīvotāji tai bija devuši drūmāku apzīmējumu – “Pedofila sala”. Tieši tur, pēc izmeklēšanā noskaidrotā, Epstīns sistemātiski izmantoja un piespieda nepilngadīgas meitenes nodarboties ar seksu ar ietekmīgiem vīriešiem.
Demokrāti norāda, ka publiskotie 19 attēli ir tikai neliela daļa no aptuveni 95 000 fotogrāfiju apjoma, ko komiteja saņēmusi no Epstīna mantojuma turpinātās izmeklēšanas ietvaros.
Fotogrāfijās redzami vairāki augsta līmeņa sabiedrībā zināmi cilvēki, tostarp ASV prezidents Donalds Tramps, bijušais Lielbritānijas princis Endrū un bijušais Trampa padomnieks Stīvs Benons. Liela daļa attēlu jau iepriekš bijuši publiski pieejami, un tie paši par sevi neliecina par noziedzīgu rīcību.
Attēlos redzamās personas pagaidām nav sniegušas komentārus, taču daudzas no tām iepriekš kategoriski noliegušas jebkādu saistību ar Epstīna noziegumiem.
Jauno attēlu publiskošana notikusi vien nedēļu pirms termiņa, līdz kuram ASV Tieslietu ministrijai jāatklāj visi ar Epstīna lietu saistītie dokumenti.
Komitejas vadošais demokrāts Roberts Garsija paziņojumā norādīja, ka “ir pienācis laiks izbeigt Baltā nama mēģinājumus slēpt patiesību” un nodrošināt taisnīgumu Epstīna upuriem. “Šīs satraucošās fotogrāfijas rada vēl vairāk jautājumu par Epstīnu un viņa attiecībām ar dažiem no pasaules varenākajiem vīriešiem. Amerikas sabiedrībai ir tiesības zināt patiesību,” uzsvēra Garsija, aicinot nekavējoties publiskot visus lietas materiālus.
Savukārt republikāņi, kuriem komitejā ir vairākums, apsūdzējuši demokrātus selektīvā fotogrāfiju izvēlē un mērķtiecīgā informācijas aizkrāsošanā, lai radītu politiski izdevīgu naratīvu pret prezidentu Trampu. Baltais nams šo rīcību nosaucis par “demokrātu viltus kampaņu”.
Tramps redzams trīs no publiskotajām fotogrāfijām – vienā no tām viņš stāv blakus sievietei ar aizklātu seju, citā kopā ar Epstīnu 1997. gada “Victoria’s Secret” ballītē Ņujorkā, bet trešajā redzams vairāku sieviešu sabiedrībā.
Starp attēliem ir arī apgriezta fotogrāfija, kurā redzams princis Endrū līdzās Bilam Geitsam. Pilnā versijā, kas pieejama “Getty Images”, kadrā redzams arī Lielbritānijas karalis Čārlzs, tobrīd vēl Velsas princis. Attēls uzņemts 2018. gadā Londonā Sadraudzības valstu samita laikā.
Vairākās fotogrāfijās redzams arī bijušais Trampa padomnieks Stīvs Benons – gan sarunās ar Epstīnu, gan kopā ar kinorežisoru Vudiju Allenu.
Vienā no attēliem redzams arī bijušais ASV prezidents Bils Klintons kopā ar Epstīnu un Gislēnu Maksvelu, kura 2021. gadā tika notiesāta par līdzdalību Epstīna izveidotajā seksuālās ekspluatācijas tīklā.
Epstīnam piederēja divas salas – 28 hektārus lielā “Mazā Sentdžeimsa” un 67 hektārus lielā “Lielā Sentdžeimsa”. Mazāko no salām viņš iegādājās 1998. gadā par 12,3 miljoniem ASV dolāru. Epstīns pats atzina, ka salas bijušas “ideālas”, jo ārkārtīgi izolētas un pieejamas tikai ar privātu helikopteru vai laivu.
Vietējie iedzīvotāji norādījuši, ka nepilngadīgās meitenes visbiežāk tika vestas tieši uz “Mazo Sentdžeimsu”. Arī Epstīna galvenā apsūdzētāja Virdžīnija Džufre, kura šā gada pavasarī gāja bojā, apgalvoja, ka princis Endrū viņu seksuāli izmantojis tieši šajā salā.
Pēc Epstīna mīklainās nāves Ņujorkas cietumā 2019. gada augustā FIB veica kratīšanu “Mazajā Sentdžeimsā”, kur tika atrasti simtiem gigabaitu datu un citi fiziski pierādījumi. ASV Virdžīnu salas vēlāk iesniedza civilprasību pret Epstīna mantojumu, norādot, ka salas tika izmantotas kā “ideāla slēptuve” nepilngadīgo seksuālai ekspluatācijai un cilvēku tirdzniecībai.
