Kāpēc karalis Čārlzs gatavs maksāt par brāļa Endrū dzīvi?
Žurnāliste Emīlija Meitlisa, kura 2019. gadā vadīja bēdīgi slaveno BBC interviju ar princi Endrū (šobrīd Endrū Mauntbatenu-Vindzoru, jo prinča tituls viņam ir atņemts), uzskata, ka britu karalis, iespējams, vēlēsies vēl ciešāk pieskatīt savu brāli, personīgi apmaksājot viņa dzīvesvietu. Kāpēc izteikts šāds pieņēmums?
Karalis Čārlzs, iespējams, raizējas, ka viņa brālis Endrū Mauntbatens-Vindzors varētu sekot prinča Harija piemēram un uzrakstīt grāmatu vai pārdot savu stāstu televīzijai, – tā norādījusi Emīlija Meitlisa.
Žurnāliste, kura 2019. gadā BBC raidījumā “Newsnight” intervēja princi Endrū, kopš 2022. gada vada savu podkāstu “The News Agents”. Kādā no jaunākajām epizodēm viņa izteikusies, ka Čārlza lēmums turpināt privāti finansēt savu brāli varētu būt veids, kā monarham paturēt viņu redzeslokā un pārliecināties, ka “nekādu neprātību” vairs nebūs.
Karalienes Elizabetes II dēli Čārlzs un Endrū laiku lokos
Pēc tam, kad Endrū paziņoja, ka atsakās no Jorkas hercoga titula un goda nosaukumiem, kas viņam bijuši visu mūžu, nāca klajā ziņa, ka karalienes Elizabetes II otrajam dēlam tiek atņemts arī prinča tituls. Viņam pieprasīts arī izvākties no “Royal Lodge” rezidences Vindzorā, kur Endrū dzīvoja jau vairāk nekā 20 gadus, nemaksājot par īri. Zināms, ka viņš drīzumā pārcelsies uz kādu privātu mājvietu Sandringemas īpašumā Norfolkas grāfistē.
Karalis personīgi segs jaunās dzīvesvietas uzturēšanas izmaksas un nodrošinās arī privātus finansiālus līdzekļus brālim. Komentējot šo lēmumu, Meitlisa sacīja: “Varētu teikt, ka šī Sandringemas kotedža un apgāde no karaļa puses kalpo kā sava veida karaliskais konfidencialitātes līgums. Čārlzs šobrīd noteikti negribētu redzēt, ka Endrū saraksta grāmatu līdzīgu kā Harija “Liekais”, vai pārdod savu stāstu amerikāņu televīzijai, vai ieņem amatu, kas ļautu izmantot karaļnama noslēpumus sev par labu. Tādēļ šis privātais finansējums būtībā nozīmē: ‘Es tevi atbalstu, bet tu esi manā redzeslokā. Nekādas grāmatas. Nekādu neprātību.’”
Emīlija Meitlisa piebilda, ka britu karaliskajā ģimenē valda neskaidrība – vai Endrū tagad būtu jāmēģina pelnīt pašam? “Man šķiet, viņi labprātāk redzētu, ka viņš to nedara, vismaz neko publisku, jo tas tikai radītu jaunas problēmas,” norādījusi Meitlisa.
Podkāstā žurnāliste atklāja, ka runājusi ar avotiem, kuri ir “ļoti tuvi karalim un karalienei”, un no tiem sapratusi, ka princis Viljams neesot bijis galvenais virzītājspēks Endrū titulu atņemšanai. “Man vakar teica, ka tieši princis Viljams visvairāk raizējas par sava tēvoča garīgo veselību,” viņa atklāja sarunā ar podkāsta kolēģiem Džonu Sopelu un Luisu Gudolu.
Savrupnams "Royal Lodge", kurā 20 gadu dzīvo princis Endrū
Tāpat Meitlisa atklāja, ka monarha māsa princese Anna un brālis princis Edvards esot jutuši zināmu satraukumu un nav vēlējušies, lai Čārlzs būtu “pārāk skarbs” pret Endrū. Tomēr karalis parādījis “dzelzs nervus”. Bakingemas pils izplatītajā paziņojumā teikts: “Viņa Majestāte šodien ir uzsācis formālu procesu, lai atņemtu princim Endrū viņa titulus, goda nosaukumus un privilēģijas. Turpmāk viņš būs pazīstams kā Endrū Mauntbatens-Vindzors. Viņa līdzšinējais nomas līgums par “Royal Lodge” viņam līdz šim deva tiesisku aizsardzību turpināt tur dzīvot, taču tagad ir izdots oficiāls paziņojums par līguma pārtraukšanu, un viņš pārcelsies uz citu privātu mājokli.”
“Šie pasākumi tiek uzskatīti par nepieciešamiem, neraugoties uz to, ka viņš joprojām noliedz visas apsūdzības. Viņu Majestātes vēlas skaidri darīt zināmu, ka viņu domas un visdziļākā līdzjūtība ir un paliks ar visiem cietušajiem un izdzīvojušajiem jebkāda veida vardarbības gadījumos.”
Endrū tika atņemti prinča un Jorkas hercoga tituli sabiedrības sašutuma dēļ par viņa saistību ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu un izvirzītajām apsūdzībām par seksuālu uzmākšanos, kuras viņš noliedz.