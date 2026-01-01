Piedzēries jenots veikala tualetē (foto: Hanover County Animal Protection and Shelter / Facebook)
Slavenības
Šodien 05:19
Gada episkākās epizodes ar mūsu četrkājainajiem un citiem draugiem, kas aizkustināja, lika pasmaidīt vai satrieca
Aizvadītais gads bija notikumiem bagāts ne tikai cilvēku dzīvēs vai valstu vēsturē. Nereti sabiedrības uzmanību piesaistīja arī mūsu "mazāko brāļu" gaitas — tie varēja būt gan amizanti, gan aizkustinoši, gan arī sirdi plosoši atgadījumi, kā arī tādi, kas mums likuši aizdomāties.
Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažiem no tiem.