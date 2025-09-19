Mežacūka ielaužas Floridas iedzīvotāja mājā. Likumsargu mēģinājums to notvert beidzas ar izgāšanos. VIDEO
Gluži kā jebkur citur pasaulē, arī ASV iedzīvotāji var saskarties ar nepatīkamu situāciju, kad viņu mājvietā ielaužas kāds ļaundaris. Tomēr kāda Floridas iedzīvotāja māju nelūgtais viesis izrādījās uz četrām kājām un ar šņukuru.
Tieši šāds “ciemiņš” 4. septembrī brutālā veidā izjaucis Floridas štata dienvidrietumu pilsētiņas Lihaieikras 82 gadus vecā Edvarda Velsa ierasto dzīves ritmu, sašķaidot bīdāmās stikla durvis un ielaužoties viņa mājā. Vēl vairāk, mežacūka uzbruka Velsa sunim un pēc tam acīmredzami iekārtojās mājā un palikšanu. “Apmēram pusstundu vai 45 minūtes cūka vienkārši tur stāvēja,” Velsa teikto vēstīja “News 4 Jax”.
Sirmgalvim izdevās izsaukt vietējos likumsargus, taču zvērs nebūt negrasījās padoties, to neizdevās noķert ar laso. Mežacūka vairākkārt metās virsū likumsargiem, līdz aizbēga tuvējos krūmos. Šerifa biroja pārstāvis Tods Olmers izdevumam “USA Today” norādīja, ka incidentā neviens necieta.
Varas iestādes brīdinājušas apkārtnes iedzīvotājus netuvoties šai cūkai, ja to pamana. Mežacūkas ir izplatīti dzīvnieki visā Floridā.