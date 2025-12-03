Mājas puspagrabā atrod ērti iekārtojušos milzu lāci, kurš tur dzīvojis mēnešiem ilgi un negrasās doties prom
Pamatīgs pārsteigums gaidījis ASV Kalifornijas štata Altadenas iedzīvotāju. Nav omulīgi, ja jūsu mājās iemitinās nelūgts viesis, bet vēl trakāk, ja tas ir apmēram 500 mārciņu (ap 227 kg) smags ķepainis, kurš negrasās pamest savu ērto dzīvesvietu!
Vietējais produktu fotogrāfs Kens Džonsons paziņoja, ka jau jūnijā pamanīja, ka kaut kas nav labi: viņa mājas puspagraba ieeja bija daļēji sagrauta, blakus mētājās ķieģeļu un loga rāmja paliekas. Tā kā viņš bija dzirdējis, ka kādreiz viņu pilsētā lācis bija iemitinājies zem mājas, un nobijās, ka kaut kas līdzīgs varētu gadīties ar viņu. Uzstādījis novērošanas kameru, viņš centās noskaidrot, kurš viņa mājas apakšā nodarbojas ar vandalismu. Pagājušajā nedēļā viņam viss kļuva skaidrs, un mati sacēlās stāvus.
“Kamera fiksē lāci, kas lien ārā no pazemes telpas… un tagad viņš visu nedēļu ir nācis un gājis,” Džonsons pastāstīja “ABC7” kanāla “Eyewitness News”. Viņš piebilda, ka lācis uzturas tieši zem viņa virtuves, tāpēc viņš dzird dzīvnieka kustības. “Es biju domājis, ka viņš jau sen būs prom. Tas ir satraucoši,” viņš sacīja. “Jo ilgāk viņš tur paliek, jo ērtāk jutīsies, un tas nekad nebeigsies.”
Reiz viņš gandrīz saskrējies ar savu “īrnieku” aci pret aci, kad mainīja kameras baterijas. “Gāju nomainīt baterijas, un pēkšņi no apakšas atskanēja skaļš rēciens, nobijos gandrīz līdz nāvei,” viņš sacīja. “Es trīcēju vienā laidā. Tā bija ļoti dīvaina skaņa— it kā rēciens, bet ar svilpienu kā pūķim. Neticami. Un, skanot no puspagraba, tas vēl vairāk rezonē… vienkārši briesmīgi.”
Izrādās, šis lācis ir labi pazīstams apkaimē un jau pusgadu manīts gandrīz katru nedēļu. Daži vietēji uzskata, ka nesenais meža ugunsgrēks iznīcināja zvēra dabīgo mājvietu, tāpēc dzīvnieks tagad meklē pajumti un barību cilvēku tuvumā.
“Pie mūsu kaimiņiem bija lācis, un tagad dzirdu, ka nu viens dzīvo pāri ielai. Tās ir kalnu teritorijas, un viss bija nodedzis, tāpēc viņiem kaut kur bija jāiet. Viņiem nav, kur dzīvot,” sacīja kāda kaimiņiene. “Kur gan viņiem doties? Jauks tumšs pagrabs ir ideāla vieta.”
Džonsons nu plāno, kā padzīt savu nevēlamos īrnieku un nobloķēt ieeju ar smilšu maisiem. Viņš sazinājies ar Kalifornijas Zivju resursu un savvaļas dzīvnieku aizsardzības dienestu (CDFW), kas apstiprinājis, ka ir informēts par situāciju un nolems par turpmāko rīcību: iespējams, lāci noķers un nogādās atpakaļ kalnos. Bet pagaidām iedzīvotājiem iesaka būt maksimāli piesardzīgiem. “Turieties pēc iespējas tālāk. Pārliecinieties, ka lācis var brīvi atkāpties, tas ir ļoti svarīgi. Lāči gluži tāpat negrib būt mūsu tuvumā, kā mēs lāču tuvumā, un ja viņi jutīsies iedzīti stūrī, radīsies problēma,” paziņoja CDFW pārstāvis Korts Klopings. “Ja viņi redz bēgšanas ceļu, viņi to izmantos. Bet jums jābūt skaļiem, jāizskatās lielākiem, jāvicina rokas un lēnām jāatkāpjas.” Dienests norāda, ka ļoti svarīga ir arī pazemes telpu droša noslēgšana, jo īpaši aukstajos mēnešos.
Varas iestādes lēš, ka štatā dzīvo aptuveni no 49 000 līdz 71 000 melno lāču un šie visēdāji labprāt ēdamo meklē arī cilvēku atkritumos.
Amerikas melnais lācis jeb baribals (Ursus americanus) ir Ziemeļamerikā visbiežāk izplatītais lāču veids. Pieaudzis tēviņš sasniedz līdz 2 metru garumu un 360 kilogramu svaru. Atšķirībā no grizli lāčiem baribali reti uzbrūk cilvēkiem, un ASV teritorijā letāli uzbrukumi notiek vidēji ne biežāk kā reizi gadā.
Visvairāk savā uzturā Amerikas melnais lācis patērē dažādus augus, riekstus, ogas un augļus. Tas labprāt ēd arī maitu un kukaiņus, īpaši kukaiņu kāpurus: skudras, bites, lapsenes un termītus. Lācis mēdz izpostīt bišu stropus, lai tiktu pie medus un bišu kāpuriem. Upēs un ezeros tas medī lašus un foreles, kā arī vēžus un citus ūdeņu dzīvniekus. Kopumā var teikt, ka melnais lācis ēdīs visu, ko var atrast. Siltākos reģionos tas neatteiksies arī no Amerikas aligatoru olām. Atrodoties cilvēku apdzīvoto vietu tuvumā, lācis barojas izgāztuvēs, kā arī nekautrējas apmeklēt privāto māju pagalmus un paēst tieši no atkritumu urnas.
Tā kā lāči ir sastopami arī Latvijā, vietnē "medibam.lv" ir publicēti noderīgi padomi, kā rīkoties, nonākot saskarē ar šo mūsu mežu lielāko plēsoņu.
Kā atpazīt lāča migas vietu?
"Tā kā lāči var izvēlēties ļoti dažādas vietas ziemas guļai, tās identificēt ne vienmēr ir viegli. Tomēr ir dažas pazīmes, kas var liecināt par lāča klātbūtni:
– Liela ieeja zemē, starp koku saknēm vai krūmu aizsegā, bieži vien daļēji pārklāta ar sniegu.
– Izrakumi un skrāpējumi zemes virsmā ap migas vietu.
– Mati un gultas materiālu klātbūtne, jo lāči izklāj savas migas ar lapām, sūnām un saviem matu kušķiem.
– Lāča pēdu nospiedumi apkārt migai pirms pirmā sniega.
Nav ieteicams apzināti meklēt lāču migas, jo iztraucēts lācis var kļūt bīstams."
Ko darīt, ja nonāc lāča migas tuvumā?
"Ja pamanāt iespējamu lāča migas vietu, vislabāk ir saglabāt mieru un izvairīties no traucēšanas.
– Netuvojieties migai un nemēģiniet tajā ieskatīties, jo lācis var justies apdraudēts un uzbrukt.
– Klusām atkāpieties pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt – straujas kustības vai skaļš troksnis var izraisīt lāča agresiju.
– Neizpaudiet lāča migas atrašanās vietu sociālajos medijos, lai nepieļautu ziņkārīgu cilvēku pieplūdumu.
– Ja ziemā sastopat nomodā esošu lāci, tas var nozīmēt, ka tas ir iztraucēts vai izsalcis, tāpēc mierīgi atkāpieties un ziņojiet atbildīgajām instancēm. Latvijā informācija jāsniedz Valsts meža dienestam, kā arī lietotnē Mednis par lielo plēsēju novērojumiem."
Ja lācis ir sastapts
"Nebaro lāci! Ja lācis pierod pie cilvēka kā pārtikas devēja, tas zaudē dabiskās bailes. Neatstāj pārtikas atliekas pie mājas, vasarnīcas vai telšu vietas. Nekādā gadījumā neatstāj pārtiku ārā pa nakti.
Lācis labi dzird – radi troksni! Pārvietojoties dabā, ik pa laikam radi skaņas vai klaudzini kādu priekšmetu. Tas dos lāčiem iespēju attālināties. Kāp sausām zariem – lācis šo signālu sapratīs un nemēģinās tuvoties.
Ja ieraugi lāča mazuļus, nekavējoties atkāpies! Ja nejauši nonāc starp lāceni un viņas mazuļiem, tu esi nopietnās briesmās. Neej tuvāk! Lēnām atkāpies tajā pašā virzienā, no kura nāci, jo lācene var tūlītēji uzbrukt, lai aizsargātu savus mazuļus.
Ja atrodi lāča nomedītu dzīvnieku, ej prom! Parasti lācis atrodas tuvumā un sargā savu medījumu, kas bieži ir apslēpts zem sūnām vai zariem. Dažreiz arī daļēji iemērkts purvā, un tomēr labi jūtams jau pa gabalu."
Kā aizsargāties no iespējamā lāča uzbrukuma?
"Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem. Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," uzsver “medibam.lv”.