Novadu ziņas
Šodien 13:31
VIDEO: pat mežā nekāda privātuma! Sedas purva kameras pieķer vilku pagalam neērtā brīdī
Sedas purvā uzstādītās dabas novērošanas kameras fiksējušas neparastu, taču dabisku ainu – gaišā dienas laikā mežā pastaigājošs vilks īsu brīdi apstājas, lai nokārtotu savas dabiskās vajadzības, un pēc tam mierīgi turpina ceļu.
Lai arī video var šķist komiski negaidīts, tomēr šāda uzvedība ir pilnīgi normāla savvaļas dzīvniekiem. Šādi novērojumi ļauj labāk izprast vilku ikdienu un apliecina, ka purva teritorija joprojām kalpo kā nozīmīga dzīvotne šiem plēsējiem.