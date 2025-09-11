Kaķis par otrajām mājām izvēlas alusdarītavu, pārsteidzot saimniekus
Kāds britu kaķis sācis no saviem saimniekiem bēguļot uz gandrīz 50 kilometru attālumā esošās alusdarītavas krogu. No Linkolnšīras aizceļojušajam kaķim ir iepaticies Notingemas “Castle Rock” alusdarītava un tās krogs “Vat & Fiddle”, kaut gan šī alusdarītava savu produkciju kaķa īsto māju rajonā nemaz nepiegādā.
Piedzīvojumus alkstošais kaķis Pīnats jeb “Zemesrieksts” (Peanut) pazuda no savām mājām jūnija beigās un 9. jūlijā uzradās “Vat & Fiddle” krogā, kur mēneša atlikušo laiku iepriecināja darbiniekus un apmeklētājus, omulīgi snauduļojot vai vērojot apkārtējos. Tikmēr “Castle Rock” trīs nedēļas sociālajos tīklos meklēja kaķa saimniekus, līdz nogādāja pie veterinārārsta, kur atklājās, ka kaķis ir ar čipu, tādējādi jau izmisušie saimnieki atguva savu mīluli.
“Kad piezvanīja veterinārārsts, mēs domājām, ka mūs informēs par Pīnata nāvi, bet viņš bija sveiks un vesels. Mēs nevarējām noticēt,” atzinās laimīgā saimniece Čārlija Roulingsa, kura kaķi meklēja kopā ar savu draugu. “Veterinārās klīnikas darbinieki teica, ka viņš uzturējās alusdarītavā.” Viņa konstatēja, ka “Facebook” ir pilns ar vēstījumiem par Notingemā pieklīdušo kaķi, taču nebija informēta, jo savus kaķa meklēšanas ierakstus publicēja tikai Linkolnas vietnēs. Pēc Pīnata atgriešanās viņa tam uzlika apkaklīti ar vārdu, taču kaķis pastāvīgi mācēja no tās atbrīvoties. “Viņš ļoti skaidri parādīja, ka negrasās to nēsāt, un izgāja ārā pastaigāties.”
27. augustā viņš pazuda atkal. Saimnieki jau jokojuši, ka resgalis laikam atgriezies “Vat & Fiddle”. Tā arī izrādījās, pēc divām dienām atskanēja alusdarītavas darbinieka zvans par kaķa atgriešanos.
Saimniece ir nesaprašanā, kā Pīnats tur nokļuva, jo ceļš ir ļoti bīstams, tā kā nākas šķērsot vairākas šosejas ar intensīvu satiksmi. “Pilnīga mistērija. Ir dzirdēts par kaķiem, kas pazūd un nonāk daudzu jūdžu attālumā no mājām, bet nav gadījies dzirdēt par kaķi, kas to darījis divas reizes un uz to pašu vietu.”
Nu saimnieki ir pasūtījuši GPS izsekošanas ierīci, lai varētu sekot kaķa gaitām. Vai tas mincim traucēs trešo reizi atgriezties iecienītajā krogā, rādīs laiks.