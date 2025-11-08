Lācis demonstrē spēku uz pakaļkājām.
Šodien 06:48
VIDEO: Sedas purva kamerās pieķerts varenais saimnieks - lācis demonstrē spēku uz pakaļkājām
Šonedēļ Sedas purva dabas kamerās fiksēts iespaidīgs skats — purva saimnieks, brūnais lācis, uz brīdi nostājies uz pakaļkājām, it kā demonstrējot savu varenību un pārliecību par valdīšanu savā teritorijā.
Pētnieki norāda, ka šāda uzvedība nav agresijas pazīme, bet drīzāk veids, kā lācis labāk pārredz apkārtni un saost notiekošo.
Latvijā brūno lāču populācija ar katru gadu pieaug – aizvadītā gada dati liecina, ka valstī mīt jau ap 150 īpatņu. Pieaugot to skaitam, arvien biežāk tiek novēroti gadījumi, kad lāči pietuvojas cilvēku mājām, izraisot satraukumu iedzīvotāju vidū.
Tāpēc pētnieki dalījušies ar ieteikumiem, kā sadzīvot ar šiem spēcīgajiem meža iemītniekiem — saglabājot mieru, drošu attālumu un cieņu pret savvaļas dabu.