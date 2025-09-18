Lapsa ar pudeli galvā Mežaparkā (ekrānuzņēmums no video)
Šodien 17:13
Uzmanību! Mežaparkā klīst lapsa ar plastmasas pudeli galvā
Ar sirdi plosošu vēsti dalījies Dzīvnieku glābšanas dienests — Mežaparkā Rīgā ir pamanīta lapsa, kurai galvā ir uzmaukta plastmasas pudele. Pagaidām nav zināms, vai dzīvnieciņu ir izdevies izglābt.
“Steidzami aicinām atsaukties Mežaparka iedzīvotājus un viesus, kuri pamana lapsu ar galvā uzmaukušos plastmasas pudeli! Rīgā, Mežaparkā, Zušu ielas apkārtnē klaiņo lapsa ar pudeli galvā. Esiet vērīgi un lūdzu nekavējoties ziņojiet par dzīvnieka lokāciju. Lūdzam dalīties! T.24422440,” iedzīvotājus aicina palīdzēt Dzīvnieku glābšanas centrs.