Slavenais jenots, kurš piedzēries aizmiga veikala tualetē, izrādās recidīvists
Par interneta slavenību kļuvušais jenots, kurš nesen bija sarīkojis grautiņu alkohola veikalā ASV un piedzēries aizmiga tualetē, izrādījies zvērēns ar biogrāfiju, jo pamanījies ielauzties arī citās vietās.
Virdžīnijas štata Hanoveras apgabala dzīvnieku aizsardzības dienesta darbiniece Samanta Mārtina pastāstījusi, ka Ešlendas iedzīvotāji pazīst šo jenotu, un viņa viesošanās un plostošana “ABC Store” veikalā nebūt nav pirmā viņa “kriminālā darbība”. Izrādās, šī ir viņa trešā ielaušanās, pirms tam viņš apciemoja netālajā karatē studijā un aptīrījis no uzkodām Ceļu satiksmes departamenta (DMV) telpas.
Šis jenots ieguva pasaules slavu, kad 29. novembrī viņu atrada līdz nemaņai piedzērušos “ABC Store” veikalā pie tualetes poda. Mārtina uzsvēra, ka jenotus neizlaiž svešā vietā savvaļā, jo tas jenotiem ir nāves spriedums, tādēļ viņu palaida samērā netālu, taču viņš vienmēr atgriežas. “Kaut kādā veidā viņš zina, kā iekļūt atpakaļ šajā ēkā, viņš ir gudrs zvēriņš,” atzina Mārtina. Viņa ir pārliecināta, ka jenota kārtējās izdarības ir tikai laika jautājums. “Viņš atgriezīsies. Viņš nav muļķis.”
Jenotiem ir iesauka “trash pandas” jeb “atkritumu pandas” (arī saukti par "pagalma bandītiem", jo viņu sejas krāsojums atgādina bandītu acu masku), jo šie zvērēni ir pazīstami ar rakņāšanos atkritumu tvertnēs, meklējot ēdamo. Pārfrāzējot šo iesauku, šim jenotam dota iesauka “Trashed panda”, un ar šo uzrakstu sākts tirgot krekliņus. Līdz pagājušajai piektdienai savākti jau 207 000 ASV dolāru (vairāk nekā 176 000 eiro). Mārtina norādīja, ka šī nauda tiks izmantota dzīvnieku patversmes renovācijai un tās ietilpības palielināšanai.
Jāpiebilst, ka jenoti ne tikai mēdz rakņāties pa atkritumu tvertnēm vai ielauzties telpās, meklējot kārumus, viņi pat ir nokļuvuši desmitiem tūkstošu klātesošo un miljoniem televīzijas skatītāju uzmanības centrā, izskrienot futbola laukumā. Piemēram, tā gadījās MLS 2024. gada maija spēlē Filadelfijā, kad vietējais "Union" uzņēma "New York City FC", un zobgalīgie komentētāji norādīja, ka jenota performance šķita krietni interesantāka par profesionālo futbolistu veikumu laukumā.