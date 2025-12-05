Kā tas ir iespējams? Vīrietis savos zābakos atrod 20 ērti iekārtojušos sikspārņus
Tuvojoties ziemai, daudzi dzīvnieki meklē patvērumu, kur omulīgi pavadīt skarbos laikapstākļus. Nereti viņi atrod pārsteidzošas vietas — pavisam nesen vēstījām par lāci Kalifornijā, kurš acīmredzami bija nolēmis pārziemot mājas puspagrabā tieši zem neko nenojautošajiem iedzīvotājiem. Savukārt Polijas galvaspilsētā Varšavā kāds vīrietis bija atstājis uz balkona zābakus un, kad gribēja tos atkal uzvilkt, izrādījās, ka tie jau ir aizņemti: zābakos bija iekārtojusies sikspārņu saime.
Pārsteigtais saimnieks novembra vidū izsauca “Ekopatrol” jeb pašvaldības policijas darbiniekus, kas specializējas ar dabu saistītajos jautājumos un viņus informēja par sikspārņiem uz balkona. “Ekopatrol” darbinieki bija piedzīvojuši dažādas situācijas, tomēr redzētais pārsteidza pat viņus — zābaki bija pilni ar sikspārņiem. “Pasargājot sevi no aukstuma, viņi atrada diezgan neparastu paslēptuvi. Skats, kā mazie, spārnotie zīdītāji ir saspiedušies kopā, varētu aizkustināt, taču pārziemošanai tā nebūt nebija labākā vai drošākā vieta,” paziņoja pašvaldības policija.
“Ekopatrol” brigāde uzmanīgi nogādāja pilsētas mežos speciālistu aprūpei. Tā kā zvēriņus būtu grūti izņemt no zābakiem bez stresa vai kaitējuma, vīrietis bija ar mieru ziedot savus zābakus, lai viņus nogādātu drošībā.
“National Geographic Polska” vēsta, ka sikspārņi parasti dodas ziemas miegā no novembra vidus līdz martam un nereti par patvērumu izraugās cilvēku radītās būves, piemēram, tuneļus un pagrabus. “Pēdējā laikā sikspārņi ziemas guļai ieņem Varšavas dzīvokļus,” izdevumam pastāstīja Polijas Sikspāņu aizsardzības biedrības prezidents Blažejs Vojtovičs. “Februārī es pats no palodzes apakšas izvilku vairāk nekā 60 sikspārņu, jo īrnieks nevarēja gulēt viņu pastāvīgās pīkstēšanas dēļ.”