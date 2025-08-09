Vācijas zoodārzs iemidzina trīs izmirstošā Amūras tīģera mazuļus. Iemesls sirdi plosošs
Zooloģiskā dārza darbinieki Vācijas pilsētā Leipcigā bija spiesti iemidzināt trīs ļoti apdraudētā Amūras tīģera mazuļus. Šo nepatīkamo vēsti zoodārzs paziņojis savā mājaslapā.
Tīģerēni piedzima 6. augustā, viņu māte Juška pirmajās stundās par mazuļiem labi rūpējās, taču drīz bez redzama iemesla viņus atstāja novārtā. Divu dienu laikā tīģerēni strauji kļuva aizvien vārgāki, un darbiniekiem nācās viņus iemidzināt.
“No cilvēku skatpunkta tas, ka viņa bez redzama iemesla atteicās no barošanas, ir emocionāli bēdīgi, taču dzīvnieku pasaulē tā ir daļa no nepieredzējušu māšu uzvedības repertuāra,” paziņoja zoodārza direktors, profesors Jergs Junholds. “Mēs devām Juškai laiku, lai viņa varētu iegūt pēc iespējas vairāk pieredzes, bet šodien mums nācās mazuļus iemidzināt.” Viņam piebilda arī veterinārārsts, doktors Andreass Bernhards: “Tad, kad mazuļi vairs neizrāda aktīvu uzvedību un tādējādi mātei neizraisa stimulu rūpēm vai piena veidošanai, mums ir jāuzņemas smagā atbildība un jāatbrīvo mazuļi no bada mokām.”
Zooloģiskais dārzs pauda cerību, ka pieredzi guvusī nākamreiz tīģeriene izrādīs lielāku interesi par mazuļu aprūpi.
Amūras tīģeri ir lielākie plēsēji pasaulē un atrodas uz izmiršanas robežas. Savvaļā viņi sastopami tikai Krievijas Tālo Austrumu dienvidos, Korejas pussalā un Ķīnas pašos ziemeļaustrumos.