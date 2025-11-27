141 gada vecumā aizsaulē devusies Sandjego zoo vecākā iemītniece, kas pārdzīvoja 20 ASV prezidentus un divus pasaules karus
Aizsaulē devusies ASV Kalifornijas štata Sandjego zoodārza vecākā iemītniece Gramma — Galapagu bruņurupuču mātīte, kas apmeklētājus iepriecināja gandrīz simts gadus. Reptiļu večiņa, kuras domājamais vecums bija 141 gads, nomira 20. novembrī.
Nav precīzi zināms, kad šī savvaļā dzimusī mātīte nonāca Sandjego zooloģiskajā dārzā, taču amatpersonas norādīja, ka viņa kopā ar pirmo Galapagu bruņurupuču grupu atvesta no Bronksas zooloģiskā dārza 1928. vai 1931. gadā, vēsta AP.
Aprūpētāji viņu mīļi sauca par “zooloģiskā dārza karalieni”. Diemžēl darbiniekiem nācās pieņemt sāpīgo lēmumu par iemidzināšanu, jo viņa cieta no vecumam raksturīgām kaulu problēmām un nesen viņai kļuva krietni sliktāk.
Daudzi apmeklētāji sociālajos tīklos dalījās atmiņās par to, ka bērnībā pirmo reizi satikuši Grammu, bet pēc daudziem gadiem pie viņas atgriezušies jau ar saviem bērniem. 69 gadus vecā Kristīna Parka atzina, ka viena no viņas agrākajām bērnības atmiņām ir došanās uz Sandjego zooloģisko dārzu 3 vai 4 gadu vecumā, kur viņa “jāja” uz bruņurupuča muguras. Mūsdienās tas vairs nav atļauts, taču šī bērnības pieredze viņu iedvesmoja par mājas mīluli paņemt nelielu tuksneša bruņurupuci un interesēties par bruņurupuču aizsardzību.
Galapagu bruņurupuči savvaļā var nodzīvot vairāk nekā 100 gadus, un nebrīvē — pat gandrīz divtik ilgi. Vecākais zināmais Galapagu bruņurupucis bija 2006. gada 23. jūnijā mirusī Harieta, kas līdz 175 gadu vecumam nodzīvoja slavenajam austrāliešu dabas pētniekam, "Krokodilu medniekam" Stīvam Ērvinam (viņš traģiski gāja bojā tā paša gada 4. septembrī, kad niršanas laikā viņam krūtīs trāpīja dzeloņrajas dzelksnis) un viņa sievai Terijai piederošajā "Australia Zoo" zooloģiskajā dārzā Austrālijas Kvīnslendas štata Sanšainkostā.
Zooloģiskā dārza dati liecina, ka viņu pavisam maziņu paņēma no Galapagu salām 1835. gadā, un, spriežot pēc reptiļa izmēra, viņa bija izšķīlusies ap 1830. gadu. Pastāv versija, ka Harietu paņēma pats pasaulslavenais britu naturālists Čārlzs Dārvins savā pasaules apceļošanas ekspedīcijā un kuģa "Beagle" kapteinis Džons Klementss Vikems viņu nogādāja Austrālijā, tomēr apšaubītāji apgalvo, ka Dārvins nekad neesot apmeklējis Santakrusas salu, kas ir Harietas dzimtene.
Galapagu bruņurupučiem ir 15 pasugas, no kurām trīs ir atzītas par izmirušām. Pārējās ir apdraudētas vai kritiski apdraudētas, liecina Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības dati. Pēdējo vairāku gadu desmitu laikā šos bruņurupučus pavairo nebrīvē, un kopš 1965. gada savvaļā izlaisti vairāk nekā 10 000 mazuļu, ziņo Galapagu dabas aizsardzības organizācija. Dažas pasugas ir izdevies izglābt no izzušanas.
Aprīlī Filadelfijas zooloģiskajā dārzā izšķīlās četri mazuļi — pirmdzimtie pārim, kuru pašu vecums bija aptuveni 100 gadi, un tas bija pirmais šāds gadījums zoodārza vēsturē. Savukārt jūnijā Maiami zoodārzā Goliāts pirmo reizi kļuva par tēvu 135 gadu vecumā.