Nošautie sunīši atgriezušies mājās... Modris Konovalovs nevalda asaras: "Mēs sēžam terasē... Es lūdzu viņiem piedošanu."
Saimniecības "Modra olas" īpašnieks Modris Konovalovs savā “Instagram” kontā piektdien dalījies ar ļoti emocionālu vēstījumu — beidzot mājās ir atgriezušies viņa trīs mīluļi Bruno, Bora un Čipi Ļipi, kurus pirms pusotra mēneša nošāva mednieks, izraisot sabiedrības sašutumu.
“Šodien bija ļoti emocionāla un smaga diena, bet sirsniņā ir iestājies miers. Jo viņi ir atgriezušies mājās. Mēs sēžam terasē… Es lūdzu viņiem piedošanu, ka es viņus nenosargāju… Es vēlos pateikt katram – sargājiet savus mīluļus, mīliet viņus, samīļojiet viņus. Lai vieglas smiltis jums, draugi!” nespējot valdīt asaras, sacīja sunīšu saimnieks.
“Es vēlos jums visiem pateikt milzīgu paldies par atbalstu, paldies par labajiem vārdiem. Es vēlos pateikt milzīgu paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem, kuri lika man celties un iet uz priekšu. Un, kad es teicu, ka es vairs nevaru, es vairs negribu, man vairs neko nevajag, viņi mani atbalstīja un neļāva padoties. Es nebiju domājis, ka šis būs tā, kā tas ir šobrīd izvērties. Es nebiju domājis, ka tas būs tik skaļi. Es nebiju domājis, ka tas būs tik spēcīgi. Es nebiju gaidījis tik milzīgu atbalstu no apkārtējiem cilvēkiem.”
Viņš vērsās arī pie saviem sekotājiem kā satura veidotājs, lūdzot sniegt atbalstu, ja viņa radītais saturs cilvēkus uzrunā, liek pasmaidīt vai patīk. Šajā grūtajā brīdī viņam nepieciešams ne tikai morālais, bet arī finansiālais atbalsts.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā notika traģisks incidents, kurā tika nošauti Konovalovam piederošie suņi. Divi no dzīvniekiem bija kucēni. Saskaņā ar oficiālo informāciju, pašvaldības policija saņēma izsaukumu par it kā agresīviem suņiem, un pie notikuma vietas tika piesaistīts arī vietējā mednieku kolektīva pārstāvis, kurš dzīvniekus nošāva, pirms ieradās dzīvnieku glābēji.
Pēc sabiedrības sašutuma amatu audēja Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, pamatojoties uz novadā izveidotās komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi. "Bauskas novada pašvaldība izsaka patiesu līdzjūtību nošauto suņu saimniekam un visiem, kurus šis notikums ir skāris. “Mēs apzināmies, ka Brunavas pagastā notikušais ir radījis dziļu emocionālu rezonansi. Vēlos uzsvērt atkārtoti, ka pašvaldība nosoda iesaistīto personu nesamērīgo rīcību, suņus nošaujot,” toreiz paziņoja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.
Pārbaudē konstatēts: policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles; pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju; pašvaldības policijas darbinieki atstāja notikuma vietu notikuma laikā; darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un video materiālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību; nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu: pēc pieejamās informācijas atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība; pieejamie dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut nav dota.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) paziņoja, ka suņu nošaušanas lietā četras personas varētu tikt sauktas pie kriminālatbildības. Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pie Bauskas novada domes jau notikuši piketi, kura dalībnieki pieprasīja deputātu aktīvu iesaisti lietā par suņu nošaušanu. Piketētāji bija ieradušies ar ziediem, svecēm un saviem mājdzīvniekiem, rokās turot plakātus ar uzrakstiem: “Mēs neprasām brīnumus, tikai taisnīgumu,” “Mēs par reāliem cietumsodiem dzīvnieku slepkavām,” “Lodes vara nav Dieva griba!”