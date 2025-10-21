Madonā satriekti par cilvēku cietsirdību, izmetot mazus kaķēnus atkritumos. Viņus atrod šķirošanas laukumā, atkritumu apbērtus un glābj
Biedrība “Madonas dzīvnieku draugi” šomēnes saskārusies ar sirdi plosošu gadījumu, kad vienas nedēļas laikā pilsētas atkritumu laukumā tika atrasti trīs pamesti un drošai nāvei nolemti kaķēni.
Par laimi, šis ir stāsts ar laimīgām beigām, jo minčus izdevās izglābt, viņi pamazām atkopjas, bet pirmajai atrastajai jau pieteikušies jaunie saimnieki. Tomēr ja nebūtu laimīgas nejaušības, viss varēja beigties briesmīgi. Vēl briesmīgāk ir tas, ka, spriežot pēc veterinārārsta vērtējuma, mazuļi bija audzēti mājās, līdz viņus izmeta.
Pirmais kaķēns tika atrasts 8. oktobrī. “Un ko jūs redzat attēlā- sadzīves atkritumu vai dzīvu būtni? Ap pieciem vakarā saņēmu zvanu no Madonas namsaimnieka- atkritumu šķirošanas daļas. Tur, kur atkritumi tiek vesti no Rēzeknes. Ne augšējā daļā, bet dziļi iekšā kaut kas esot sācis ņaudēt un ticis atrasts šis mazais kaķēns. Ap 3 nedēļas jauns, acu krāsa vēl zila, acis jau vīrusa skartas. Kažociņš tīrs, kaķēns nāk uz cilvēku, visticamākais variants- izmests Rēzeknē miskastē un apbrīnojamā kārtā izdzīvojis,” vēstīja biedrība, vaicājot, vai pasaulē var būt tādi nelieši, kas kaķi izmet atkritumos.
Izrādās, var, jo jau pēc divām dienām sekoja nākamais atradums, turklāt šoreiz kaķēna dzīvība bija karājusies mata galā, jo viņš atkritumos pavadījis vairākas dienas, pārvietots ar traktoru un mētāts pa lentu bez barības un ūdens.
“Dusmas, skumjas, bezspēcība, jā arī naids. Šis ir turpinājums iepriekšējam postam par Madonas Namsaimnieka atkritumu laukumā trešdien atrasto kaķēnu. Šodien, nedaudz pēc pusdienlaika saņēmu zvanu, ka tieši turpat atrasts vēl viens kaķēns. Kad tiek atvests, saprotam, ka esošā kaķēna brālis (dzimums var būt neprecīzs). Tāds pat vecums, acis tieši tāpat aizlipušas, tikai krietni netīrāks un vārgāks, jo atkritumos pavadījis vairāk dienu, ticis stumts ar traktoru, mētāts pa lentu, bez pārtikas un ūdens. Pagaidām tāds greizs, nestabils, bet darīsim ko varēsim, lai glābtu,” vēstīja biedrība. Tiesa, komentāros tika norādīts, ka atkritumu šķirošanas darbinieki kopš pirmā kaķēna atrašanas meklēja pārējos, jo metienā parasti nav tikai viens kaķēns, taču todien neko nedzirdēja un neatrada, bet pēc kaķēnu atrašanas uzreiz zvanīja kādai no Madonas dzīvnieku draugu darbiniecēm, lai kaķēnus izglābtu.
Pēc otrā kaķēna atrašanas biedrība secinājusi, ka viņus, visticamāk, izmetis kāds madonietis. bet gan tīši izmesti Madonā. Pēc veterinārārsta vērtējuma, viņi bijuši tīri un labi kopti līdz izmešanas brīdim.
15. oktobris pienāca ar vēl satriecošāku ziņu — turpat atrada jau trešo, ļoti vārgu un savainotu kaķēnu. Tikai pateicoties darbinieku vērībai, dzirdot viņa pīkstienus, mazulīti izdevās atrast un izglābt.
Paldies nevienaldzīgajiem šķirošanas ceha darbiniekiem, ziedotājiem un kaķēnu aprūpētājiem! Cerams, viņus izmetušie nelieši tiks atrasti un sodīti.
Biedrība aicina sterilizēt kaķenes, piedāvājot savu atbalstu, lai novērstu šādus gadījumus. Vienlaikus tā aicina ņemt mājas mīluļus tikai tad, ja par tiem būs spējīgi pienācīgi parūpēties.