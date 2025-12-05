Neparasts "klients" apciemo Jaunzēlandes bāru un nevēlas to atstāt
Pagājušās svētdienas vakars Jaunzēlandes pilsētas Ričmondas “Sprig + Fern The Meadows” bārā bija rimts, kā ierasti. Līdz brīdim, kad tur pēkšņi parādījās vēl neredzēts “ciemiņš”!
Kad bārā negaidīti ieskrēja mazs ronēns, ļaudis sākumā pat neaptvēra, kas notiek. Kaut gan šis ir dzīvniekiem draudzīgs bārs un četrkājainie draugi tur nav retums, neviens negaidīja kaut ko tādu. “Visi bija šokēti,” atzinās bāra saimniece Bella Evansa, kura ronēnu sākotnēji bija noturējusi par šuneli. “Ak dieviņ, ko lai mēs darām? Kas notiek?”
Ronēns izskatījās apmaldījies, taču ņiprs un ziņkārīgs, izvairoties no kāda apmeklētāja mēģinājuma viņu izdzīt ar džemperi, ieskrēja bāra tualetē, bet pēc tam paslēpās zem trauku mazgājamās mašīnas, ko darbinieki nekavējos atvienoja no elektrotīkla. Palaidni izdevās izvilināt ar lasi, un, sēžot kāda apmeklētāja atnestajā suņa būrī, viņš sagaidīja dabas aizsardzības dienesta darbinieki. Izrādās, viņi jau meklēja klaiņojošo ronēnu, todien saņēmuši jau četrus izsaukumus.
Jaunzēlandes Dabas aizsardzības departaments apstiprināja, ka ir saņēmis daudz ziņojumu par Ričmondā pamanīto roni, pirms tas parādījās bārā. Departamenta pārstāve Helēna Otlija uzslavēja bāra darbiniekus par “lielisku darbu, lai ronis būtu drošībā” līdz speciālistu ierašanās brīdim.
Ronēnu izlaida brīvībā netālajā Trušu salā (Rabbit Island), ko uzskata par drošu vietu roņiem, jo tur nedzīvo suņi, sacīja Otlija. Viņa piebilda, ka ziņkārīgu ronēnu parādīšanās neparastās vietās šajā gada laikā nav nekāds brīnums, jo viņi pa upēm un strautiem mēdz aizceļot prom no jūras pat līdz 15 kilometru attālumā. “Tie var parādīties neparastās vietās, piemēram, šajā bārā, bet tā ir normāla uzvedība, izpētot apkārtni,” viņa sacīja.
Evansa, kura tikai pirms dažiem mēnešiem kopā ar savu partneri kļuva par bāra saimnieci, atzina, ka šis ronēns bija pirmais no bāra izraidītais “klients”, taču viņš ir laipni gaidīts atpakaļ.