Igaunijas aizsardzības spēku komandieris paziņo, kad Krievija atjaunos savas kaujas spējas un kam jāgatavojas
Igaunijas aizsardzības spēku komandieris Andruss Merilo paziņojis, kad Krievija atkal būs kaujas gatavībā. Viņš ieskicēja arī piecas jomas, kurās Igaunijai jāgatavojas karam.
Esejā, kas pirmo reizi publicēta Igaunijas Aizsardzības spēku gadagrāmatā 2025 un atkārtoti publicēja sabiedriskā raidorganizācija ERR, Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris Andruss Merilo nosaka termiņu un formulu savas valsts sagatavošanās darbiem pret Krieviju.
"Karš nav nekur pazudis no Eiropas kontinenta. Gluži pretēji, diemžēl tas ir reālāks nekā jebkad agrāk," raksta Merilo, nosaucot Krievijas iebrukumu Ukrainā par tā skaidrāko pierādījumu. Viņš apgalvo, ka ukraiņu upuris ir devis Igaunijai iespēju sagatavoties tādam mūsdienu karam, kādu neviens negaidīja pirms iebrukuma — iespējai, ko, viņš raksta, Igaunija nedrīkst palaist garām.
Iepriekšējos Eiropas un NATO saskaņotos izlūkdienestu novērtējumos ir brīdināts, ka Krievija varētu spēt uzsākt uzbrukumu ES vai NATO dalībvalstīm nākamo gadu laikā, un daži ziņojumi norāda uz 2030. gadu vai pat agrāk. Šīs analīzes liecina, ka Maskava centīsies izmantot reģionālās ievainojamības un pārbaudīt Rietumu aizsardzību, mudinot ES valstis līdz desmitgades beigām paātrināt militāro sagatavošanos un ārkārtas situāciju plānošanu.
Krievijas nostāja pēc kara Ukrainā
Merilo uzskata, ka karš Ukrainā nebeigsies ar Krievijas neitralizāciju Igaunijas virzienā. Pēc tā, ko viņš sauc par karadarbības de facto beigām, Krievija atjaunosies, vienlaikus turpinot izmeklēšanu un sagatavojot jaunus mērķus, izmantojot destabilizācijas kampaņas.
"Manuprāt, 2027. gads ir gads, kad Krievijas kaujas gatavība tiks atjaunota, un, ja tā tad sajutīs labvēlīgu iespēju kaut kur izmantot savu militāro spēku, tad tā to arī darīs," viņš raksta.
Merilo apgalvo, ka Krievija, kas izkļūs no kara Ukrainā, būs valsts, "kuras visa ekonomika ir vērsta uz kara rūpniecību un kurai ir armija ar spēcīgu modernu kara pieredzi, aprīkojumu un diktators, kura cerība palikt pie varas līdz mūža beigām ir atkarīga no tā, vai viņa valsts turpinās karu". Šim sarakstam viņš pievieno Krievijas "imperiālistiskās ambīcijas".
Atsaucoties uz bijušā ASV Apvienoto spēku štāba priekšsēdētāju ģenerāli Marku Milliju par kara sākumu Ukrainā, Merilo norāda, ka brīdinājumi vien nepasargā upuri no pārsteiguma — Millijs, viņš ziņo, iepriekšējās neveiksmes skaidroja ar cilvēka tieksmi noliegt traģēdiju, nevēlēšanos paniku sabiedrībā un pārmērīgu pārliecību par Krievijas izpratni. Merilo brīdina, ka Igaunijas sabiedrība riskē iekrist tajā pašā slazdā.
Formula: R = M × W × A
Merilo destilē Igaunijas uzdevumu vienā vienādojumā: R = M × W × A. R apzīmē pretestību, M apzīmē līdzekļus — cilvēkus, ieročus, transportlīdzekļus, munīciju, visus materiālus — W apzīmē gribu cīnīties un paciest grūtības, un A apzīmē pilnvarojumu, kas aptver gan pašas Igaunijas brīvību rīkoties situācijās, kurās nav tiešu militāru draudu, gan tās sabiedroto brīvību rīkoties līdzās tai no pirmā brīža, kad rodas nepieciešamība. Kamēr neviena no trim komponentēm nesabojājas, raksta Merilo, Igaunijas pretošanos nevar salauzt.
Citējot Tukidīdu, viņš formulē likmes: "Varas spēles notiek tikai starp vienlīdzīgiem. Stiprie dara, ko var, un vājie cieš to, kas viņiem jācieš."
Piecas prioritārās jomas pirms 2027. gada
Merilo nosauc piecas jomas, kurās Igaunijas Aizsardzības spēkiem līdz 2027. gadam ir jāpaaugstina "jaunā normālā" līmenis.
Pirmais ir gribasspēks cīnīties, ko viņš raksturo kā individuālu un kolektīvu lēmumu turpināt cīnīties, neskatoties uz nāves risku, un kuru Krievija, viņa vārdiem runājot, ļoti prasmīgi grauž. Otrais ir ilgtspējīga cilvēkresursu stratēģija, ko izstrādājusi Igaunijas Aizsardzības resursu aģentūra un kuras centrā ir motivēti, kompetenti komandieri visos līmeņos. Trešais ir situācijas apzināšanās, kas pārtapusi kopīgā izpratnē par draudiem, lai, Merilo formulējumā, "ja privātpersona uz ielas jautā, pret ko gatavojas aizsardzības spēki, tad atbildei vienmēr jābūt vienai un tai pašai".
Ceturtais ir kaujas gatavība gaisa, sauszemes, jūras un kibertelpā, tostarp iepirkumu prioritāšu pārskatīšana, lai piesaistītu spējas, kuras Ukrainas karš ir atzinis par būtiskām, un paātrinātu tās tur, kur nepieciešams. Merilo raksta, ka tas prasa "gadu" pārtraukumu, kas būtu vērsts uz aktīvā dienesta personāla apmācību, lai viņi apgūtu Ukrainas pieredzi, pirms to nodot jauniesaucamajiem.
Piektais ir efektīva nogalināšanas ķēde, kas spēj preventīvi pārnest ietekmi pāri robežai. "Mums jānodrošina, ka mums ir spēja identificēt mērķus, izsekot tiem, tieši ietekmēt tos un novērtēt rezultātus," raksta Merilo, piebilstot, ka Igaunijai ir jābūt arī atļaujai un drosmei, lai vajadzības gadījumā pārnestu šo ietekmi uz otru robežas pusi.
"Mēs nekad neuzsāksim karu"
Merilo nepārprotami norāda, ka šī nav pirmā trieciena doktrīna, bet gan atteikšanās pasīvi gaidīt uz līnijas. "Mēs nekad neuzsāksim karu, bet mēs nedrīkstam būt pasīvi, kad ir skaidrs, ka Krievijas bruņotie spēki virzās uz Igaunijas robežu," viņš raksta.
Viņš arī ziņo, ka Igaunijas Aizsardzības spēkos jau ir ieviesta diennakts kaujas dežūra, un saka, ka 2027. gada kritērija sasniegšanai būs nepieciešams katra dienesta karavīra ieguldījums, tostarp pārveidots iesaucamo apmācības cikls, kas integrē iesaucamos šajā dežūrā.
Motivētam karavīram, raksta Merilo, ir nepieciešama uzticama aizmugure — aizsargātas un pabarotas ģimenes un sabiedrība, kas gatava paciest grūtības, lai armija varētu turpināt cīnīties. Viņš saka, ka Igaunijas Aizsardzības spēkiem ir jāuztur sabiedrības modrība, neveicinot paniku un nenoniecinot draudus. Neatkarīga pretestība — nozīmē, ka laiki mainīsies —, ko pastiprina sabiedroto reāla rīcības atļauja, viņš secina, var likvidēt pretinieka iespējas, novēršot eskalāciju pirms tās sākuma.