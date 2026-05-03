“Ja redzat dronu, paslēpieties”: pēc brīdinājumiem Latvijā arī Igaunijas iedzīvotāji naktī saņēmuši trauksmes paziņojumus
Igaunijas austrumos un dienvidos naktī uz svētdienu iedzīvotāji saņēmuši brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, un Aizsardzības spēku stratēģiskās komunikācijas nodaļas vadītājs pulkvedis Uku Arolds apstiprināja, ka Igaunijas gaisa telpā Ukrainas uzbrukuma Krievijai laikā īslaicīgi ielidojis drons.
"Droni lidoja paralēli Igaunijas gaisa telpas robežai ārpus Igaunijas teritorijas, taču, iespējams, traucējumu dēļ pastāvēja risks, ka vairāki no tiem varētu iekļūt Igaunijas teritorijā, un viens uz īsu brīdi ielidoja un, pēc pašreizējās informācijas, no šejienes atgriezās Krievijā, nekur nenodarot nekādus bojājumus," viņš teica.
Arolds sacīja, ka nav zināms neviens drons, kas būtu nokritis.
"Pašlaik nav informācijas, ka Igaunijā būtu atrasti dronu fragmenti, un saskaņā ar pašreizējo informāciju drons, kas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Peipusa ezera un Pleskavas ezera, pārvietojās ārpus Igaunijas gaisa telpas," paskaidroja pulkvedis.
Igaunijas Aizsardzības spēki ap plkst. 3.30 brīdinājumu izsūtīja Veru un Austrumviru apriņķu iedzīvotājiem, bet plkst. 5.30 tika izsūtīts otrs paziņojums, ka apdraudējums ir beidzies.
"Ja redziet dronu, paslēpieties," bija teikts brīdinājumā.
Iekšlietu ministrija apliecināja, ka brīdinājums izsūtīts "saistībā ar Krievijas militārajām operācijām pret Ukrainu".
Krievijas Ļeņingradas apgabala gubernators ziņoja, ka aizvadītajā naktī apgabals piedzīvojis dronu uzbrukumu.
Pēdējos mēnešos Ukraina ir izmantojusi tāla darbības rādiusa dronus, lai uzbruktu Krievijas naftas pārstrādes un eksporta infrastruktūrai Baltijas jūrā.
Krievijas pretpasākumu dēļ daži no droniem ir nonākuši Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Latvijas gaisa telpā.
Kā atzīmē NBS, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama.