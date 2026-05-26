Strautiņš gūst 13 punktus Tortonas komandas sezonas pēdējā spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš otrdien guva 13 punktus Itālijas A sērijas ceturtdaļfināla sērijas izšķirošajā spēlē, tomēr viņa pārstāvētā Tortonas "Derthona" piedzīvoja zaudējumu un līdz ar to - noslēdza sezonu.
Tortonas komanda viesos ar rezultātu 83:89 (23:23, 17:25, 26:20, 17:21) piekāpās Venēcijas "Umana Reyer" vienībai, kas sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-2. Strautiņš laukumā bija 19 minūtes, realizēja abus divus divpunktu metienus, vienu no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie negatīva +/- rādītāja (-1) un iekrāja lielāko efektivitātes koeficientu komandā (18).
Par Strautiņu rezultatīvāks viesu rindās bija 14 punktus guvušais Džastins Gorems. Uzvarētājiem 20 punktus guva Roberts Kouls. Pamatturnīrā "Derthona" ar 17 uzvarām 28 mačos ieņēma piekto vietu, bet Venēcijas komanda ar 19 uzvarām finišēja vietu augstāk.