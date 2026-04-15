VIDEO: franču un poļu iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēruši Krievijas izlūkošanas lidmašīnu
Franču "Rafale" iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēra Krievijas Kosmosa spēku Il-20M (RF-93611) visaptverošas elektroniskās, fotoizlūkošanas un radio pārtveršanas lidmašīnu.
2026. gada 9. aprīlī Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība sociālajos tīklos paziņoja, ka divi ātrās reaģēšanas trauksmes stāvoklī esoši Polijas daudzfunkcionālie iznīcinātāji F-16 "Jastrząb" ir pārtvēruši, vizuāli identificējuši un pavadījuši Krievijas Il-20M attēlu un signālu izlūkošanas lidmašīnu.
"Gaisa telpas drošība ir viena no Polijas bruņoto spēku prioritātēm. Katru dienu Polijas Republikas Bruņoto spēku piloti ir modri un gatavībā, lai nodrošinātu Polijas debesu aizsardzību.
2026. gada 8. aprīlī divi Polijas gaisa spēku ātrās reaģēšanas režīmā esoši F-16 iznīcinātāji veiksmīgi pārtvēra, vizuāli identificēja un pavadīja no savas atbildības zonas Krievijas Federācijas lidmašīnu, kas lidoja virs Baltijas jūras. Polijas iznīcinātāji pārtvēra Il-20 lidmašīnu, kas veica izlūkošanas misiju starptautiskajā gaisa telpā bez iesniegta lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. Polijas gaisa telpa netika pārkāpta.
Lidmašīnu pārtveršana nav spēka demonstrācija, bet gan viens no pamatinstrumentiem, lai nodrošinātu reālu kontroli pār valsts gaisa telpu. To mērķis ir ātri identificēt lidmašīnas, kas nereaģē uz gaisa satiksmes dienestu izsaukumiem, darbojas bez nepieciešamā lidojuma plāna vai pārkāpj piemērojamos noteikumus.
Pārtveršanas procedūra ļauj nekavējoties noteikt lidojuma raksturu, novērtēt jebkādus iespējamos draudus un, ja nepieciešams, veikt korektīvus pasākumus, piemēram, mainīt lidmašīnas kursu vai novirzīt to uz nosēšanos. Šie pasākumi palīdz samazināt incidentu risku un nodrošināt gan civilās gaisa satiksmes, gan kritiskās infrastruktūras drošību.
Polijas gaisa telpas aizsardzība ir atbildīga misija, ko veic Polijas bruņoto spēku karavīri, kuri ar savu profesionalitāti un augsto operatīvo gatavību nodrošina valsts drošību un ir gatavi nekavējoties reaģēt uz jebkādiem draudiem," vēstīja Polijas Bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība.
"8. aprīļa vakarā divi mūsu F-16 iznīcinātāji ātrās reaģēšanas gatavībā šonedēļ veica vēl vienu Krievijas Il-20 izlūkošanas lidmašīnas pārtveršanu virs Baltijas jūras. Krievijas Federācijas provokatīvās darbības pārbauda mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pateicoties mūsu pilotu, karavīru un sauszemes apkalpju pastāvīgajai kaujas gatavībai, Polijas debesis joprojām ir drošas. Polijas bruņotie spēki katru dienu ir gatavi nekavējoties reaģēt un aizsargāt gaisa telpu," vēstīja Vladislavs Kosinjaks-Kamišs.
Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej to jeden z priorytetów #WojskoPolskie. Każdego dnia piloci Sił Zbrojnych RP czuwają i są w gotowości, aby zapewnić ochronę polskiego nieba.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 9, 2026
8 kwietnia 2026 roku para dyżurna myśliwców F-16 🇵🇱Sił Powietrznych dokonała skutecznego… pic.twitter.com/VQdyGLJOC5
Dažas minūtes iepriekš par tās pašas Krievijas lidmašīnas pārtveršanu sociālajos tīklos ziņoja NATO Sabiedroto gaisa spēku pavēlniecība (AIRCOM) un Francijas Gaisa un kosmosa spēki. No Lietuvas 1. gaisa spēku bāzes Šauļos pacēlās divi Francijas "Dassault Rafale B" daudzfunkcionālie iznīcinātāji ātrās reaģēšanas režīmā, pārtverot iebrucēju un pavadot to gar Lietuvas un Latvijas krastiem, kad tas devās uz ziemeļiem.
Iepriekš 16. martā divi Polijas "MiG-29" pārtvēra to pašu lidmašīnu ar reģistrācijas numuru RF-93611. Pirms tam Krievijas Il-20M pārtveršana notika trīs reizes – 2025. gada 29., 30. un 31. oktobrī. Šī lidmašīna bija eksemplārs ar reģistrācijas numuru RF-95671. Apspriestais RF-93611 jau bija piesaistījis Gaisa spēku uzmanību 2024. gadā, kad to 12. augustā pārtvēra "F-16 Jastrząb" un 3. un 6. martā "MiG-29" un "F-16".
Il-20M (NATO ziņošanas nosaukums: Coot-A) ir specializēta Il-18 lidmašīnas versija (tās alternatīvais apzīmējums - Il-18D-36 Bizon), kas paredzēta attēlveidošanas izlūkošanai, sakaru izlūkošanai (COMINT) un elektroniskajai izlūkošanai (ELINT), tas ir, elektromagnētisko signālu pārtveršanai. Tā ir aprīkota ar plašu A-87P LOROP, Romb 4 un "Vishnja" optoelektronisko sensoru klāstu, kā arī Igla-1 fāzētu sānskatījuma gaisa radaru (SLAR) un satelītu sakaru sistēmām reāllaika informācijas pārraidei. Il-20M prototips pirmo reizi lidoja 1968. gada martā. Tika uzbūvēti divdesmit lidaparāti, no kuriem 14 joprojām atrodas Krievijas Kosmosa spēku (VKS) dienestā.
📍Lituanie | Intervention sous très court préavis pour les Rafale 🇫🇷 déployés dans le cadre de Baltic Air Policing— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) April 9, 2026
🎯 Réactivité maximale pour la protection du territoire de l'Alliance
⚡️ Prise en charge et escorte d'un avion de reconnaissance russe IL-20 dans le sud de la… https://t.co/fIfvIbkPcI pic.twitter.com/bThGVZSriy
Francija un Rumānija 31. martā no Spānijas pārņēma NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju no Lietuvas gaisa spēku bāzes Šauļos, savukārt misijas atbalstu no Emari bāzes Igaunijā pārņēma Portugāles kontingents.
Francijas kontingents misiju veiks ar četriem iznīcinātājiem "Dassault Rafale", savukārt Rumānija Šauļos dislocēs sešus iznīcinātājus "F-16 Fighting Falcon".
NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004. gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004. gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014. gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.
Krievijai turpinot karu Ukrainā, Baltijas valstīs izvietotie sabiedroto iznīcinātāji ne tikai reaģē uz Krievijas militāro lidaparātu neatļautu ielidošanu Baltijas valstu gaisa telpā, bet arī patrulē gaisa telpā Krievijas un Baltkrievijas robežas tuvumā.
Reaģējot uz Krievijas visaptverošo iebrukumu Ukrainā, NATO kopš 2022. gada marta ir pastiprinājusi gaisa telpas aizsardzību, palielinājusi karavīru un iznīcinātāju skaitu.