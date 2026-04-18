Narvas pils un Ivangorodas cietoksnis.
Pasaulē
Šodien 07:13
FOTO, VIDEO: viņi nemaz nevēlas mācīties igauņu valodu - ko slēpj Igaunijas spoku pilsēta Sillamē un Narva?
Pilsēta, kura tika nodzēsta no kartes un pilsēta, kas atrodas pie Krievijas teritorijas un kuru ziņās piemin ne vienu reizi vien. Iepazīsti nedaudz tuvāk Austrumviru apriņķi Igaunijā.
Pateicoties ceļojumu aģentūrai "Active Travel" un viņu sadarbības partneriem "Eastern Estonia Tourism Cluster" un "Visionest Institute OÜ", kopā ar citiem ceļotājiem man radās iespēja paceļot nedaudz pa Austrumviru apriņķi. Jau iepriekš dalījos, ka Austrumviru apriņķis Igaunijā atrodas blakus Krievijai. Zemāk var apskatīt, kur tas atrodas kartē.
Iepriekšējā rakstā devu plašāku ieskatu par to, kādas vietas ir iespējams apmeklēt šajā apriņķī, bet šajā pievēršu uzmanību tikai divām pilsētām: Sillamē un Narvai.