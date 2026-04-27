“Tās nav tikai Baltijas valstis” - NATO admirālis brīdina par Kremļa vēlmi atgūt pirms PSRS sabrukuma kontrolēto
NATO ir identificējusi Krieviju kā galveno draudu un brīdinājusi, ka Kremlis plāno atgūt kontroli pār teritorijām, kuras tas kontrolēja pirms Padomju Savienības sabrukuma.
Kā norādījis NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Džuzepe Kavo Dragone, Krievijas joprojām ir NATO drauds numur viens: “Krievija, protams, ir pirmajā vietā. Protams, viņi to nesen tikai apstiprināja, manuprāt. Par to nav nekādu šaubu.”
Viņš arī piebilda, ka netradicionālajā jomā joprojām pastāv teroristu grupējumu radītie draudi. Pēc viņa teiktā, šādi grupējumi pašlaik ir pieklusuši, taču to aktivitāte varētu pieaugt.
Jautāts par konkrētiem draudiem Eiropai — tiešu iebrukumu vai hibrīdkara scenārijiem — admirālis atbildēja tieši: hibrīdie un netradicionālie draudi jau notiek. “Mēs varētu sagaidīt, ka Krievija vēlēsies atgūt to, kas tai bija iepriekš. Ar iepriekš es domāju — pirms PSRS sabrukuma. Tāpēc atstāju jums pašiem saprast un izvērtēt, kas varētu būt mērķis,” viņš sacīja.
Jautāts, vai tas attiecas tikai uz Baltijas valstīm, Dragone atbildēja: “Ziniet, tās nav tikai viņas.”
Žurnālisti norādīja, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas amatpersonas ir paziņojušas — tūlītēju draudu šeit un tagad nav. “Domāju, ka viņi ir īstie cilvēki, kuri var vislabāk sajust šo situāciju. Tāpēc es viņiem uzticos. Tieši viņi seko līdzi tam, kā situācija attīstās. Viņi atrodas pašā priekšējā līnijā. Tāpēc neviens labāk par viņiem nevar mums sniegt padomu un informāciju,” uzsvēra admirālis.
Pēc viņa teiktā, NATO ir klātesoša Arktikā un austrumos, kā arī uzrauga situāciju dienvidos.