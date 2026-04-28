Igaunijas prezidents nāk klajā ar satraucošu paziņojumu par Krieviju un kara izbeigšanu Ukrainā
Igaunijas prezidents Alars Kariss intervijā somu izdevumam "Helsingin Sanomat" paziņoja, ka Eiropai jāgatavojas sarunām ar Krieviju pēc kara beigām Ukrainā.
"Vai mēs esam gatavi tam, ka karš beigsies šodien vai rīt? Kā mums vajadzētu attiekties pret to? Ko mums vajadzētu darīt? Ko vajadzētu darīt Krievijai? Tam jāgatavojas," sacīja Kariss intervijā laikrakstam "Helsingin Sanomat". Kariss uzsvēra, ka agresors ir jāaptur, un pēc tam jāizvērtē attiecības no jauna.
"Krievijai jāmainās, lai ar to varētu komunicēt," viņš teica un minēja kā piemēru Somiju Aukstā kara laikā, kad varēja vienlaikus gatavoties militārajai aizsardzībai un uzturēt kontaktus. Tomēr Kariss atzina, ka pašreizējā situācijā šo modeli viņš nevēlētos kopēt.
Igaunija un Somija kopā sniedz atbalstu Ukrainai, un tas nozīmē, ka jāspēj izteikt savu viedokli gan par kara noslēgšanu, gan par pēckara kārtību. "To var panākt tikai tad, ja mēs komunicējam," viņš atzīmēja. Pirmdien Kariss uzsāks divu dienu valsts vizīti Somijā.
"Helsingin Sanomat" arī pievērsās pēdējiem strīdiem starp Igaunijas Ārlietu ministriju un prezidentu. "Prezidents ir iekšpolitiskas vētras centrā Igaunijā kopš brīža, kad viņš sāka runāt par nepieciešamību gatavoties dialogam ar Krieviju. Igaunijas ārpolitikas kurss nepieļauj sarunas ar agresoru valsti," rakstīja laikraksts.
Alara Karisa vārdi arvien biežāk rada pārsteigumu, raksta "Postimees.ee".
Prezidenta Alara Karisa paziņojums Somijas medijos par nepieciešamību gatavoties dialogam ar Krieviju, acīmredzot, nav nejaušs. Tas ir loģisks un, šķiet, apzināts viņa jaunā, ārkārtīgi konfrontējošā ārpolitikas kursa turpinājums, kas pēdējos mēnešos ir novedis pie tieša konflikta ar valdību un izraisījis pārsteigumu sabiedrotajos, pauž igauņu medijs.
Lai saprastu viņa pēdējo vārdu nozīmi, ir jāpaskatās uz notikumu ķēdi.
Viss sākās ar interviju amerikāņu televīzijas kanālam NBC novembra beigās, kas kļuva par īstu informācijas bumbu. Tajā Alars Kariss pieļāva iespēju, ka Ukrainai, iespējams, būs jāpieņem teritoriāli kompromisi, lai beigtu karu.
Igaunijai, kuras oficiālā nostāja ir beznosacījuma Ukrainas atbalsts tās starptautiski atzītajās robežās, tas izskanēja kā pērkona sitiens skaidrā dienā.
Reakcija no Igaunijas ārlietu ministra Margusa Cakhna puses bija paredzama. Atbildot uz Karisa vārdiem, viņš paziņoja, ka jebkurš piedāvājums par atlaidi nozīmē Igaunijas drošības nodošanu Krievijas ietekmes sfērā.
Izskatījās, ka pēc šādas asas atbildes no premjera un kritikas viļņa prezidentam būtu jāmaina sava retorika. Bet notika pretējais.
Tā vietā, lai atkāptos, Kariss devās uzbrukumā, izvēloties savu mērķi – pašu ministriju, kas atbild par ārpolitiku. Decembra vidū viņš izteica bezprecedenta kritiku Ārlietu ministrijai, sakot, ka ministrijai "nav ne spēka, ne prasmju, lai skatītos plašāk" un nodarbotos ar stratēģisko plānošanu.
Tas bija tiešs trieciens pa Igaunijas diplomātu profesionalitāti un to vadību, kas parādīja: Karisa nesaskaņas ar valdību nav situatīvas, bet gan sistēmiskas.
Prezidents uzskata, ka pašreizējais valsts ārpolitikas kurss ir pārāk vienkāršots un trūkst stratēģiskas dziļuma.
"Postimees.ee" arī rakstīja, ka prezidentam acīmredzami "ir problēmas ar ārpolitiku". Tomēr, visticamāk, problēma nav viņa kļūdās, bet gan apzinātā vēlēšanā izjaukt jau izveidoto kārtību.
Kariss, šķiet, ir pieņēmis "stratēģiskā reālista" lomu, cenšoties likt politiskajai elitei domāt par sarežģītiem un nepatīkamiem nākotnes scenārijiem, kur būs jārisina attiecības ar Krieviju, kaut vai kādā veidā.
Premjerministrs Kristens Mihals arī neaizmirsa pievērst uzmanību prezidenta izteikumiem, norādot, ka Igaunijas ārpolitika nav mainījusies, un valsts joprojām neatbalsta atlaides Krievijai.
"Es neredzu pretrunas starp prezidentu un valdību. Galvenā Igaunijas ārpolitikas līnija ir palikusi nemainīga un nav mainījusies. Prezidenta izteikumi nebija veiksmīgi. Man ir labas attiecības ar prezidentu, un man ir ļoti skumji, ka man jākomentē viņa izteikumi," sacīja Mihals valdības preses konferencē.
Saskaņā ar Mihala vārdiem, Igaunija joprojām uzskata, ka ar Krieviju un tās diktatoru Vladimiru Putinu nevar veikt sarunas, jo tas tikai viņu leģitimizētu.
"Attiecībā uz Krieviju darbojas tikai spiediens, kad tu aizver skābekli diktatoram, kad tu izdarīsi spiedienu uz viņa ēnu floti un slēdzot robežas karavīriem Ukrainā, tikai tā var viņu uzvarēt," sacīja Mihals.
Šajā kontekstā Alara Karisa aicinājums gatavoties sarunām ar Krieviju, kas tika izteikts Somijas auditorijai, vairs neizklausās kā sensācija, bet gan kā vēl viens akts šajā politiskajā dramā.