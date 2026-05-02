Pentagons brīdinājis Eiropas sabiedrotos, arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju
Pentagons brīdinājis Eiropas sabiedrotos, arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju, ka ievērojami kavēsies ASV bruņojuma piegādes, sestdien vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem.
Tas ir tieši saistīts ar to, ka ASV patlaban aktīvi cenšas papildināt arsenālus, kas izsmelti karā ar Irānu.
Pentagona amatpersonas paziņojušas Eiropas sabiedrotajiem, ka varētu nopietni aizkavēties vairāku raķešu sistēmu piegādes.
Šādas sarunas notikušas arī ar Āzijas valstīm.
Tās ir "sliktas ziņas" Ukrainai, norāda izdevums. Kopš ASV un Izraēla sāka karu pret Irānu, ASV bruņojuma piegādes Ukrainai kavējas, laikrakstam atzina Ukrainas amatpersona.
Kavēšanās ietekmēs munīcijas piegādes raķešu sistēmām HIMARS un NASAMS, ko Ukraina izmanto karā ar Krieviju.
Drošības eksperti norāda, ka ASV sabiedrotajiem Āzijā, piemēram, Japānai un Dienvidkorejai, arī būtu jāgatavojas ASV ieroču sūtījumu kavējumiem.
ASV karā ar Irānu jau izlietojusi daudz bruņojuma, un tā dēļ ASV militārajiem spēkiem nācies pārvietot ieročus no citiem reģioniem, arī no Indijas okeāna un Klusā okeāna reģioniem.