Ukraina paudusi gatavību palīdzēt veidot Baltijas aizsardzības līniju
Ukraina Kijivā aizvadītajā starptautiskās drošības konferencē pauda gatavību palīdzēt veidot Baltijas aizsardzības līniju, ziņo Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
Konferencē piedalījās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns, kurš tikās ar Ukrainas armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Pēc tikšanās Pudāns LTV ziņoja, ka Baltijas aizsardzības līnijas veidošana, pretgaisa aizsardzība un sauszemes dronu izmantošana ir trīs galvenās nozares, kurās Latvijai ir ļoti noderīga Ukrainas pieredze.
Viņš atzina, ka no sava Ukrainas kolēģa Sirska viņš varējis just patiesu vēlmi palīdzēt palīdzēt Latvijai, tostarp sniedzot speciālistu zināšanas. "Kaut arī viņiem nav viegli izraut savus cilvēkus no frontes līnijas, savas apmācības vajadzības, savas attīstības, tomēr ir gatavi braukt pie mums, kopīgi mācīties, pārbaudīt, pārskatīt varbūt mūsu plānus, mūsu rīcības, mūsu taktiku, ieteikt kādus labākus risinājumus, kopīgi izspēlēt šos risinājumus un kopīgi veidot tad arī mūs daudz stiprākus," sacīja Pudāns.
Kijivas Drošības foruma diskusijā starptautiskie politikas un drošības eksperti analizēja Krievijas agresijas pret Ukrainu attīstību un tās ietekmi uz Eiropas un globālo drošību. Diskusijā uzmanība bija pievērsta ilgtermiņa atbalsta nodrošināšanai Ukrainai, sabiedrības noturības stiprināšanai un politiskās gribas saglabāšanai ilgstoša kara apstākļos.