Igaunijā veiksmīgi testēts universāls līdzeklis cīņai ar "Shahed" droniem
Igaunija ir testējusi pretdronu raķeti "Mark I", kuru potenciāli varētu ieviest arī Ukraina.
Igaunijas uzņēmums "Frankenburg Technologies" veiksmīgi testējis pretdronu raķeti "Mark I" gaiss-gaiss konfigurācijā. Uzņēmums publicējis arī testa video.
"Defense Express" precizēja, ka faktiskās palaišanas notiek no zemes, lai gan no gaisa palaistas raķetes būtu efektīvākas pret "Shahed" droniem.
Raķete veiksmīgi tika palaista no pilona, kas uzstādīts uz testa platformas. Pašlaik, kā ziņo "Defense Express", izstrādātāji koncentrējas uz drošas palaišanas un lidojuma stabilitātes testēšanu.
Analītiķi lēš, ka "Mark I" ir paredzēta kā daudzpusīga pārtvērēja, un nākotnē ir plānots to pielāgot palaišanai no sauszemes, jūras un gaisa platformām.
Tās kompaktais izmērs (aptuveni 66 cm un mazāk nekā 2 kg) ļauj to palaist pat no droniem. Igaunijas projekts ņem vērā Ukrainas pieredzi Krievijas un Irānas uzbrukuma dronu, tostarp "Shahed" reaktīvo dzinēju dronu, apkarošanā.
Potenciāli, ja norādītās īpašības tiks apstiprinātas, "Mark I" varētu tikt pievienota Ukrainas Aizsardzības spēku arsenālam.