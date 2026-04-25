Z blogeris atspēko populāru Krievijas propagandas teoriju par Ukrainas tālajiem triecieniem, kurā vainoja arī Baltijas valstis
Krievijas propagandisti sāk atzīt, ka Ukraina spēj patstāvīgi uzbrukt stratēģiskiem mērķiem Krievijas Federācijā lielos attālumos.
Ukrainas bezpilota lidaparāti pašlaik spēj veikt efektīvus triecienus mērķiem Krievijas teritorijas dziļumos, pat aptuveni 1800 km attālumā.
Par to liecina jaunākie notikumi Krievijas un Ukrainas karā. To apstiprina arī pazīstamais prokrieviskais militārais blogeris "Fighterbomber", komentējot jaunāko Ukrainas uzbrukumu Krievijas stratēģiskajiem mērķiem Urālos.
Viņš lēš, ka bezpilota lidaparāti var lidot līdz pat 8–10 stundām, ļaujot tiem sasniegt attālus Krievijas reģionus. Tas tiek panākts, neizmantojot trešo valstu teritorijas, ko iepriekš minējuši paši Krievijas propagandisti. Viņš arī uzsvēra, ka, piemēram, Ukrainas spēkiem nav nepieciešama Baltijas valstu teritorija, lai veiktu uzbrukumus Krievijas ostām šajā reģionā.
"Šeit nevar būt ne runas par nekādiem koridoriem caur Baltijas valstīm. Kas vēlreiz apstiprina, ka viņiem nekādi koridori nebija vajadzīgi. Viņi šos 1800 km mierīgi nolidoja caur mūsu teritoriju," raksta propagandists.
2026. gada 25. aprīļa naktī Ukrainas tālas darbības bezpilota lidaparāti pirmo reizi kara laikā uzbruka militāriem un stratēģiskiem mērķiem Krievijas Sverdlovskas un Čeļabinskas apgabalos.
Ukrainas tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparāti tagad spēj uzbrukt militāriem un stratēģiskiem mērķiem Krievijas Urālu reģionos. To atzina Artjoms Žoga, Krievijas diktatora Vladimira Putina pilnvarotais pārstāvis Urālu federālajā apgabalā. Žoga aicināja Urālu reģionu iedzīvotājus būt modriem, jo "Urāli tagad ir Ukrainas bezpilota lidaparātu darbības rādiusā".