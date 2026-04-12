Orbāns publicē savdabīgu vēstījumu dienā, kad Ungārijas vēlētāji var izbeigt viņa 16 gadus ilgstošo valdīšanu
Šodien Ungārijā notiek parlamenta vēlēšanas, kuras izcēlušās ar sen nepieredzētu vēlētāju aktivitāti. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uzticīgais premjerministrs Viktors Orbāns, kam savu atbalstu tiešā tekstā pauduši arī ASV prezidentu Donalds Tramps un viceprezidents Džeimss Venss, pēdējam pat ierodoties Ungārijā par viņu aģitēt, ar savu “Fidesz” partiju riskē zaudēt jau 16 gadus ilgstošo kontroli pār valsti un nu publicējis savādu vēstījumu.
“Balso pārāk daudz cilvēku,” savā “Facebook” kontā satraukts paziņojis Orbāns. “Tas nozīmē vienu: ja mēs gribam aizsargāt Ungārijas drošību, neviens patriots nedrīkst palikt mājās!”
Panikā ir arī Orbāna propagandisti. Krievijas medijos ļoti iecienītais Pamattiesību centra analītiķis Zoltans Koškovičs, kurš pastāvīgi sunī Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski, slavē Krieviju un tās “viedo vadītāju” Putinu, savā “X” kontā jau stāsta, ka “Zelenska režīms nosūta savus rīkļurāvējus uz Ungāriju, lai mēģinātu organizēt Maidanu”.
Zelenska, Ukrainas un arī Eiropas Savienības vadītāju vainošana visās Ungārijas nelaimēs ir viens no Orbāna partijas vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, daudzviet izlīmēti plakāti ar "ļaunajiem tēliem" Zelenski, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kā arī Orbāna galveno konkurentu “Tisza” līderi Pēteru Maģāru ar aicinājumiem "neļaut Zelenskim smieties pēdējam". Gan Orbāns, gan viņa padotie pastāvīgi aicina Ukrainu piekāpties Krievijai un atdot tai visu, ko tā prasa.
I asked Viktor Orban a question this morning. Pathetic response, but the pause says it all.
Ungārijas centrālās vēlēšanu komitejas jaunākie dati vēsta, ka līdz plkst. 15.00 pēc vietējā laika (16.00 pēc Latvijas laika) nobalsojuši jau 66 procenti vēlētāju. Balsošana notiks līdz plkst. 20 pēc Latvijas laika.
Pats Orbāns nobalsoja Budā un pauda gandarījumu par augsto aktivitāti, sakot, ka tā esot demokrātijas uzvara. Tikmēr partijas “Tisza” līderis Pēters Maģārs, kura vadītais politiskais spēks tiek uzskatīts par nopietnāko opozīcijas pretendentu uz varu, arī balsoja Budā un norādīja, ka rekordliela aktivitāte un mierīgs, godīgs balsojums nāktu par labu viņa partijai.
Sabiedrībā vienlaikus pastāv bažas par iespējamiem vēlēšanu pārkāpumiem, un analītiķi uzskata, ka tieši šīs bažas daļu cilvēku mudinājušas īpaši aktīvi piedalīties balsojumā. Vēlēšanu procesu uzrauga arī novērotāji — saskaņā ar publiskoto informāciju parlamenta vēlēšanām reģistrēti aptuveni 900 ārvalstu novērotāji. Aptaujas gan liecina, ka vadībā ir opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā.
Dzēlīgi komentētāji aktīvi publicē ekrānuzņēmumus no likmju likšanas platformas “Polymarket”, kas liecina par krasām izmaiņām pēc Džeimsa Vensa atklātās aģitācijas par labu Orbānam. Maza nianse, par Orbānu tikpat aktīvi aģitējošais Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors tur strādā par padomdevēju, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.
Pirmie rezultāti gaidāmi jau neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču gadījumā, ja tie nebūs izšķirīgi, uzvarētājs var tikt pasludināts tikai pēc visu balsu saskaitīšanas nākamajā svētdienā.