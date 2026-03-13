Ungārijas ārlietu ministrs, taisnojoties par Krievijas naftas piegādēm, vēršas pret Baltijas valstīm
Atbildot Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuša Budra izteikumiem, kuros politiķis pauda, ka viņam būtu kauns dzīvot un strādāt valstī, kas iepērk Krievijas naftu, Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto vērsies pret Baltijas valstīm.
"Lietuvas ārlietu ministrs šodien var pateikt, ka viņam būtu kauns dzīvot valstī, kas iepērk lētu Krievijas naftu," Sijārto rakstīja sociālajā tīklā "Facebook". "Klau, kolēģis nav sapratis jēgu! Baltijas valstis jau ilgi danco pēc Zelenska stabules, lēkā, kamēr Zelenskis svilpo," piebilda Ungārijas ārlietu ministrs.
"Bet mēs nepadosimies Zelenska šantāžai, neviens nevar mums pateikt, kur pirkt naftu vai kur to nepirkt, un neviens nevar mūs piespiest pirkt naftu dārgāk nekā iepriekš!," viņš paziņoja, apgalvojot, ka "atšķirībā no Baltijas valstīm mēs pretojamies Zelenska šantāžai un aizstāvam savu suverenitāti!".
Naftas cenas pasaulē pieaug saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos, jo Irāna bloķē naftas piegādēm nozīmīgo Hormuza šaurumu un uzbrūk naftas pārstrādes infrastruktūrai Persijas līča valstīs.
Reaģējot uz to, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns aicināja Eiropas Savienību (ES) atcelt sankcijas Krievijas naftai un gāzei, lai ierobežotu straujo cenu kāpumu.
Budris intervijā aģentūrai BNS kritizēja šo priekšlikumu, aicinot bloku nepadoties kārdinājumam šādā veidā samazināt cenas.
"Mēs redzam, ka atsevišķām Eiropas Savienības valstīm nafta ir lētāka - tā ir politiskā autonomija, tā noteiktās situācijās darbojas kā Krievijas aģents. Man būtu kauns dzīvot un strādāt tādā valstī, kas par dažiem dolāriem lētāku naftas barelu darītu tādas lietas, ko, kā redzu, citi ir spiesti darīt," viņš teica.
ES 2022. gadā aizliedza Krievijas naftas importu pa jūru, un kopš janvāra ir faktiski bloķēts eksports pa cauruļvadiem caur Ukrainu uz Ungāriju un Slovākiju.
Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukuma rezultātā. "Družba" darbības pārrāvums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju.
Sijārto iepriekš apgalvoja, ka naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Krievijas nafta tika piegādāta Ungārijai un Slovākijai, bojājumus nav nodarījusi Krievijas raķete un ka Ukraina apturējusi Krievijas naftas piegādes Ungārijai tikai politisku iemeslu dēļ, lai gaidāmajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās atbalstītu opozīciju.