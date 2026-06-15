Idejas vasaras saulgriežu brīvdienu maršrutam Balvu novadā
Norises un īpašie piedāvājumi tūrisma uzņēmumos un apskates vietās no 21. līdz pat 27.jūnijam. Lai vasaras brīvdienu un Līgo svētku ceļi ved uz Balvu novadu, Ziemeļlatgali!
Peoniju skaistums “Ezerlīčos”
Jūnijs ir krāšņo peoniju ziedēšanas laiks un ikviens tiek aicināts baudīt ziedu krāšņumu ziedu un akmeņu dārzā “Ezerlīči” Balvu novada Tilžas pagastā. Saimniecība atvērta apmeklētājiem, piedāvājot sajust ziedu burvību un jo īpaši šobrīd peoniju krāšņumu, izstaigāt neparasto akmeņu kolekciju, kura izvietota uzkalnā pie mājas un kuru papildina skujeņu stādījumi, kā arī saimniecībā var iegādāties dažādus puķu, košumaugu stādus un biškopības produkciju. Daba, lauku miers un ziedu košums te baudāms visas vasaras garumā!
Apmeklējums par ziedojumiem un savu ciemošanos iepriekš piesakiet – 26363508, 22362994. “Ezerlīči”, Dievžeikari, Tilžas pag., Balvu novads.
Rančo “Ozolmājas”
20. līdz 24.jūnijā 11:00-18:00 saimniecība atvērta apmeklētājiem. Viesošanās Rančo “Ozolmājas” ir patīkams un sirds silts piedzīvojums ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Atvērt savu sirdi un prātu, pabūt dabā, apskaut senos ozolus un samīļot dzīvniekus! Ieejas maksa 8 €/pieaugušajiem, 6€/bērniem no 3 g.v. 21.jūnijā no 13:00 Garšīgā Vafeļu svētdiena – uz kulināro piedāvājumu ciemos aicina Rančo saimnieki Sarmīte un Aldis. Saziņai: 22314805, 26160423. Kārklinieki, Balvu pag., Balvu novads.
z/s Kotiņi
20.jūnijā plkst. 12:00 izzinoša ekskursija zemnieku saimniecībā “Kotiņi” kopā ar saimnieku Aldi! Dalības maksa 5 €/pers. Bez iepriekšēja pieteikuma! Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, 26699149, turisms@kotini.lv.
21.jūnijā 17:00 - 20:30 Līgo svētku ieskandināšana ar aktivitātēm visai ģimenei - vainagu pīšanu, radošajām darbnīcām, lielformāta spēlēm, viktorīnu un izbraukumu ar leģendāro “bobiku”, ielīgošanas koncerts kopā ar māsām Laicānēm. Pasākuma laikā būs iespēja nobaudīt arī Bērzpilī darīto latgaliešu alu no alus meistara Daiņa Rakstiņa. Ieteicamais ziedojums pasākuma atbalstam – 5 €, kas tiks novirzīts stacijas atjaunošanai, bērniem ieeja bez maksas. Kalna iela 9C, Kubuli, Balvu novads.
Latviju spēka zīmju mandalas un vasaras saulgriežu gongu meditācija
21.jūnijā 12:00 Latvju spēka zīmju mandalas darināšanas meistardarbnīca. Dalības maksa 40€. 19:00 Vasaras saulgriežu gongu meditācija. Pieteikšanās obligāta: 26358343 Kalna 1A, Kubuli, Balvu novads.
Saulgriežu pirts vakars sievietēm
21. jūnijā 15:00 Saulgriežu pirts vakars – īpašs rituāls piedzīvojums Arnitas labsajūtas darbnīcā kopā ar pirtnieci Arnitu Kuļšu. Ziedu vainagi, smaržīgie augi, pirts rituāls, rožu sāls maigums, lēciens pāri ugunij, vasaras garšas un īsta sievišķīga kopā būšana. Dalības maksa – 50€. Pieteikšanās obligāta pa tālruni 26361594. Vietu skaits ierobežots.
Lības Keramika
22. jūnijā 13:00 Vasaras saulgriežu meistarklase Lības Ločmeles keramikas darbnīcā. Meistarklasē būs iespēja izgatavot savu unikālo akmens masas trauku ar augu nospiedumu vai apgleznojumu. Dalības maksa 50€. Iepriekšējā pieteikšanās obligāta: libaskeramika@inbox.lv 28769481. "Pļaviņi", Pleitova, Baltinavas pagasts, Balvu novads.
Līgo Valču Dzirnavās
23. jūnijā no 19:00 gaidīti lieli un mazi līgotāji! Par jautru atmosfēru rūpēsies pasākuma vadītāja, bet deju ritmus nodrošinās spēļu grupa “Kingi”. Līdzi jāņem “groziņi”. Galdiņu rezervācija: 29346242. Ieejas maksa 10 €/pers. Vakara gaitā notiks arī balvu izloze! Pasākums notiks brīvā dabā, bet lietus gadījumā svinēsim iekštelpās. Valču (Duļbovas) dzirnavas, Duļbova, Baltinavas pag., Balvu novads.
Pārgājiens “Ejam kopā krēslas stundā”
27. jūnijā Nakts pārgājiens 12 km maršrutā skaistā mežā pie Kaļņa ezera (Balvu/Gulbenes novadi). Esi mīļi gaidīts maģiskā vasaras vakarā, kurā apvienosim kustības prieku, iniciatīvas “Pārgājieni ejam kopā tā ir jautrāk” dzimšanas dienu un dabas mieru krēslas stundā! Dalības maksa 15€. Pieteikšanās obligāta: https://ej.uz/pargajiensballite.
Retro moto klubs “Rūsa vējā”
Apmeklē “Rūsa vējā” retro motociklu kolekciju ābeļdārzā un izbaudi īstu brīvības garšu, dodoties izbraucienā ar vēsturisku motociklu pa Tilžu! Uzzini interesantus faktus un stāstus par vēsturiskajiem spēkratiem! Iemūžini īpašo mirkli uz stilīga motocikla ar retro aksesuāriem! Savu ciemošanos obligāti piesaki iepriekš – 26425960. Krasta iela 3, Tilža, Balvu novads.