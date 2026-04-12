Ungārijā notiek parlamenta vēlēšanas
Vai Eiropa atbrīvosies no Orbāna ēnas? Ungārijā sākusies balsošana parlamenta vēlēšanās
Ungārijā svētdien sākusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kuru iznākums var izrādīties svarīgs ne tikai pašai valstij, bet arī visai Eiropai, jo tas noteiks, vai Budapešta turpinās Viktora Orbāna līdzšinējo kursu vai tomēr tuvosies Eiropas Savienības kopējai nostājai.
Vēlēšanu iecirkņi durvis vēra plkst. 6.00 (plkst. 7.00 pēc Latvijas laika), un balsošana ilgs līdz plkst. 19.00.
Aptaujas liecina, ka vadībā ir opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā. Uzvaras gadījumā viņš sola “sistēmas maiņu”. Tomēr arī viņa uzvara automātiski nenozīmētu, ka Briselei izdosies izveidot ar Ungāriju sev vēlamas attiecības, brīdina vairāki Eiropas diplomāti, likumdevēji un analītiķi.
Turnout in Hungary’s parliamentary elections hit 3.46% by 7 AM, a record and nearly double the same hour four years ago. The main race is Fidesz vs Tisza with Peter Magyar leading in polls, a pivotal vote for Hungary and for Orban. https://t.co/HkItBKVMdF pic.twitter.com/u9Vxjv9otc— WarTranslated (@wartranslated) April 12, 2026
Orbāna kurss un konflikts ar Briseli
Turpretim Orbāns ir uzturējis labas attiecības ar Krieviju, vienlaikus arvien biežāk konfliktējot ar Briseli, kas viņu apsūdz opozīcijas apspiešanā un tiesiskuma graušanā 16 gadu ilgās valdīšanas laikā. Ungārijas premjers ir grāvis ES vienprātību Ukrainas jautājumā, kavējot sankciju piemērošanu Krievijai, atsakoties pārtraukt Krievijas naftas iepirkumus un bloķējot rūpīgi saskaņoto 90 miljardu eiro aizdevumu Kijivai.
Cīnoties par politisko izdzīvošanu, Orbāns ir divkāršojis uzbrukumus ES un Ukrainai, apgalvojot, ka Brisele tā dēvēto progresīvo sazvērestības rezultātā grauj Ungārijas vērtības un vēršas pret tās interesēm.
Otrdien Orbāns saņēma atbalstu no ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa, kas vizītē Budapeštā kritizēja Briseles birokrātus, apsūdzot ES par iejaukšanos Ungārijas vēlēšanās, lai nospiestu ungāru tautu. ASV viceprezidenta vizīti daudzi Eiropas līderi un Ungārijas opozīcija uzskata par tiešu atbalstu Orbānam priekšvēlēšanu kampaņas pēdējā posmā.
"Briselieši cenšas vājināt Ungāriju, mūsu ekonomiku un energoapgādes drošību. Ungārijas patriotiskā valdība viņiem to neļaus," vēlāk platformā "X" paziņoja Orbāns.
Ko Orbāna uzvara nozīmētu Eiropai
Ja Orbāns svētdien uzvarēs vēlēšanās, tiek sagaidīts, ka viņš atgriezīsies pie mērenāka toņa un atjaunos attiecības ar ES līdz darbspējīgam statusam, ziņu aģentūrai AFP norādīja viens no Eiropas diplomātiem. Taču citi uzskata, ka Orbāna nostāja jautājumā par aizdevumu Ukrainai un ciešā sadarbība ar Maskavu ir tik ļoti sašķobījusi attiecības ar ES, ka tās vairs nav iespējams atjaunot.
Briselē lielākā daļa vilcinās apspriest turpmākos soļus pret Ungāriju, baidoties dot Orbānam jaunu vielu ES kritizēšanai pirms vēlēšanām. Taču viena no iespējām būtu sankciju piemērošana Budapeštai par tiesiskuma pārkāpumiem, kas teorētiski varētu novest pie tās balsstiesību apturēšanas ES.
Maģara uzvara — cerība vai ilūzija?
No otras puses, Maģara uzvara dotu Briselei cerību uz jaunu sākumu. "Lielā cerība ir, ka Ungārija vairs nebūs valsts, kas sabojā visu," norādīja Eiropas Ārlietu padomes (ECFR) pārstāvis Andreass Boks. Viņaprāt, proeiropeiski noskaņotā konservatīvā politiķa uzvara varētu nozīmēt Budapeštas attieksmes maiņu no bloķēšanas uz sadarbību.
Tikmēr citi politisko procesu novērotāji brīdina, ka Briselei nevajadzētu lolot pārāk lielas cerības, jo Maģars ir no tās pašas ideoloģiskās nometnes kā Orbāns.
Maģars savā kampaņā solījis mainīt situāciju Ungārijā, ko organizācija "Transparency International" uzskata par viskorumpētāko ES valsti, un iegūt miljardiem eiro lielo finansējumu, ko Brisele iesaldējusi iespējamās kukuļdošanas un citu problēmu dēļ. Taču, tāpat kā Orbāns, Maģars noraida ieroču sūtīšanu Ukrainai un iebilst pret šīs valsts ātru integrāciju ES.
"Viņš nav zviedru liberāldemokrāts," AFP norādīja viens no diplomātiem, kas raksturoja 45 gadus veco Maģaru kā "Orbānu mīnus korupcija".
Tomēr Maģara uzvara dotu cerību liberālajiem spēkiem pirms 2027. gadā paredzētajām vēlēšanām Francijā, Polijā un Slovākijā, uzskata Vācijas Starptautisko un drošības lietu institūta pārstāvis Kais Olafs Langs. Šajās vēlēšanās pie varas varētu nākt vēl vairāk pret ES noskaņotu politiķu, kuri varētu līdzināties Orbānam.
Izskan viedokļi, ka šāda iespējamība ir vēl viens no iemesliem, lai domātu par izmaiņām Eiropas darbībā. Arvien biežāk izskan aicinājumi atteikties no vienprātības lēmumu pieņemšanā starp bloka 27 valstīm.
"Tā vairs nevar turpināties," uzskata Krēmers. "Ja mēs Eiropā nekļūsim rīcībspējīgi, mēs saskarsimies ar nopietnu problēmu pasaulē, ko veido kareivīga Krievija, pašpārliecināta Ķīna un nepastāvīga Amerika," brīdina EP deputāts.
Ungārijas parlamenta vēlēšanas noteiks, vai Eiropā turpināsies Kremļa atklātā ietekme
Kā sociālajos tīklos norāda Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere (JV), ungāriem nāksies izvēlēties, vai turpināt premjera Viktora Orbāna kursu, vai arī doties Eiropas virzienā. Vaideres ieskatā gadiem Orbāna politiku raksturo korupcija, Eiropas Savienības (ES) fondu izsaimniekošana un draudzīgas attiecības ar Krieviju.
EP deputāte piemin klajā nākušās ziņas par to, ka Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam Krievijā izpaudis slepenu informāciju par ES un Ukrainu, kā arī līgumu starp Krieviju un Ungāriju par ciešāku sadarbību.
Viņa atzīmēja, ka Ungārija arī turpina iepirkt Krievijas gāzi un naftu, taču iedzīvotāji par degvielu maksā dārgāk nekā kaimiņvalstīs, savukārt miljonu eiro peļņa nonāk Orbānam pietuvināto kabatās.
Vaidere uzsvēra, ka Ungārija nepiedalās kopējā Eiropas palīdzībā Ukrainai un sistemātiski to bloķē, tostarp 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, kā arī neļauj transportēt militāro tehniku uz Ukrainu caur savu teritoriju.
Pirmie rezultāti gaidāmi jau neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču gadījumā, ja tie nebūs izšķirīgi, uzvarētājs var tikt pasludināts tikai pēc visu balsu saskaitīšanas nākamajā svētdienā.