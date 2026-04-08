VIDEO: “Krievi, ejiet mājās!” Orbāns uzkāpj uz skatuves un piedzīvo kārtējo apkaunojumu
Pēc nesenās ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa vizītes Ungārijas skandalozajam premjeram Viktoram Orbānam kārtējo reizi nācies “piezemēties” skarbajā realitātē – paša partijas pasākumā viņš uz skatuves sagaidīts ar protestējošo saukļiem.
“Krievi, ejiet mājās!” aptuveni tā tulkojams ungāru valodā dzirdamais sauklis, uz kura fona – kā redzams internetā ievietotos videoklipos – Orbāns vien noplāta rokas un cenšas izskatīties savaldīgs. Jāpiebilst, ka šī nebūt nav pirmā reize, kad Orbānam publiski nākas dzirdēt ar viņa valdības tuvošanos Kremlim neapmierināto Ungārijas iedzīvotāju protesta saukļus:
With election only 4 days away, and both Putin and Trump allocating enormous resources to saving him, Hungary's Victor Orban is shouted off yet ANOTHER stage with "RUSSIANS, GO HOME!".— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 8, 2026
Even in the former stronghold of Sopron, seen here, the aspiring dictator has had it. pic.twitter.com/F7MBp0Uvwl
Ja 12. aprīlī paredzētajās vēlēšanās uzvarētu Orbāna konservatīvā partija "Fidesz", viņš paliktu premjera amatā piekto termiņu pēc kārtas. Tomēr neatkarīgās aptaujās viņu popularitātes ziņā apsteidz opozīcijas līderis Pēters Maģars. Viņš īpaši asi kritizēja Vensa vizīti.
"Nevienai ārvalstij nav atļauts iejaukties Ungārijas vēlēšanās! Šī ir mūsu valsts. Ungārijas vēsture netiek rakstīta Vašingtonā, Maskavā vai Briselē, bet gan Ungārijas ielās un laukumos," sociālajā tīklā "Facebook" uzsvēra Maģars. Vairumā aptauju Orbāna partija zaudē opozīcijai ar 10 līdz 20 procentu starpību, un tikai kategoriski Orbānu atbalstošā “Nezopont” aģentūra prognozē “Fidesz” uzvaru ar nelielu pārsvaru.
Viens no nedaudzajiem Putina draugiem Eiropā
Orbāns un Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ir uzticamākie Putina sabiedrotie NATO un Eiropas Savienībā. Orbāns tiešā tekstā zvērējis uzticību Putinam, visādi diktatoram pielienot nesen publicētajā telefonsarunas transkriptā un solot visu nepieciešamo palīdzību, lai "nokārtotu" karu Ukrainā. "Vakar mūsu draudzība sasniedza tik augstu līmeni, ka es varu palīdzēt jebkādā veidā. Esmu jūsu rīcībā jebkurā jautājumā, kur varu palīdzēt," Orbāns teica Putinam, saskaņā ar "Bloomberg" pārskatīto transkriptu. Lai uzsvērtu šo domu Ungārijas premjerministrs atcerējās ungāru tautas pasaku, kurā pele atbrīvo lauvu no slazda pēc tam, kad plēsoņa iepriekš bija izglābusi viņu no nāves. Orbāns apliecināja Putinam, ka ir gatavs kļūt par "peli", lai palīdzētu krievu "lauvai".
Īsa saruna starp Orbānu un Putinu, kas notika 17. oktobrī un kuras saturs tiek ziņots pirmo reizi, sniedz vēl vienu pierādījumu tam, ka Krievijas palīdzība ES valstij ir politika, kas nāk no pašām augstākajām aprindām. Abi politiķi lielu daļu diskusijas veltīja pateicības izteikšanai viens otram, kā arī Donaldam Trampam. Sarunā Orbāns arī raksturoja savu draudzību ar Putinu kā stiprāko kopš tās sākuma Krievijas līdera dzimtajā pilsētā Sanktpēterburgā 2009. gadā. "Jo vairāk draugu mēs iegūstam, jo vairāk iespēju mums ir stāties pretī saviem pretiniekiem," sacīja Ungārijas premjerministrs. Putins arī esot apbrīnojis Ungārijas "neatkarīgo un elastīgo" nostāju karā pret Ukrainu.
Tikmēr pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka Orbāna valdībā ne mazāk sparīgi par Putina labvēlību cīnās arī Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto. Iepriekš jau vēstīts par to, ka Sijārto ar Eiropas Savienības valsts pārstāvim neticamu entuziasmu regulāri un familiārā manierē atskaitījies Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam par ES iekšējām lietām. Nesen noplūdusi arī saruna, pēc kuras jāspriež, ka Sijārto gribējis Lavrovam ar diplomātu starpniecību nodot ES dokumentus, kuri saistīti ar Ukrainu. Polijas premjers Donalds Tusks šo visu nodēvējis par "vairāk kā šokējošu":
Victor Orbán’s minister offered Sergey Lavrov to send him EU documents through the Hungarian embassy in Moscow. It’s really beyond shocking.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 8, 2026
Iepriekš pieminēto ASV viceprezidenta vizīti daudzi ES līderi un Ungārijas opozīcija uzskata par tiešu atbalstu Orbānam priekšvēlēšanu kampaņas pēdējā posmā. Martā Tramps jau paziņoja, ka Orbāns bauda viņa “pilnīgu un absolūtu atbalstu”.